Alcaraz e Rune, set di allenamento insieme: ci saranno allo US Open? (VIDEO)

Carlos Alcaraz e Holger Rune hanno disputato un set di allenamento l’uno contro l’altro, alimentando la speranza di vederli in campo allo US Open 2026. Entrambi, infatti, sono alle prese con la convalescenza dai rispettivi infortuni: il murciano è fermo dall’ATP 500 di Barcellona di aprile 2026 a causa dei problemi al polso destro, mentre il danese non scende in campo dall’ATP 250 di Stoccolma (ottobre 2025), quando si ruppe il tendine d’Achille.

Segnali positivi

Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo José Moron, Alcaraz si sarebbe allenato per parecchie ore ad alta intensità. Proprio in questo allenamento avrebbe giocato un set contro il danese, vincendolo 7-6. Un parziale ad alta intensità, dal punteggio equilibrato, contro un avversario di primissimo piano sarebbe un segnale molto incoraggiante per entrambi i giocatori.

Alcaraz ha in scadenza i 2000 punti conquistati assieme al trofeo dello US Open 2025, uno zero gli farebbe perdere contatto con il secondo posto di Alexander Zverev. Al tempo stesso il suo avversario più vicino, Felix Auger-Aliassime, dovrebbe accedere in finale per recuperargli dei punti. Il canadese, infatti, si spinse fino alla semifinale nel 2025. Al contrario, Rune avrebbe ben poco da difendere dato che nel 2025 lasciò New York al secondo turno per mano di Jan-Lennard Struff. Con l’avvicinarsi del torneo la decisione su un’eventuale partecipazione di Alcaraz e Rune allo US Open 2026 dovrebbe arrivare in tempi brevi.