Timofeeva, il racconto del furto negli spogliatoi di Pechino

Una brutta sorpresa per Maria Timofeeva dopo la sfida contro Naomi Osaka al WTA 1000 di Pechino. La tennista uzbeka, attuale numero 68 del mondo, ha raccontato di essere stata vittima di un furto negli spogliatoi del torneo.
Secondo quanto riferito dalla giocatrice, a sparire sarebbe stato il suo orologio. Timofeeva ha spiegato di aver lasciato la propria borsa da tennis fuori dal suo armadietto per circa dieci minuti, il tempo necessario per fare una doccia.
Al suo ritorno, l’orologio non sarebbe più stato nella borsa. Un episodio raccontato dalla stessa Timofeeva al termine della sua esperienza nel torneo cinese, chiusa con la sconfitta contro Osaka.
La giapponese ha infatti superato la numero 68 del ranking WTA al secondo turno con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. Per Timofeeva, oltre il danno pure la beffa, una giornata terminata con la delusione per l’eliminazione e il singolare episodio avvenuto negli spogliatoi.