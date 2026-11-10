ATP 250 Stoccolma, esordio convincente per Musetti: battuto Samuel in due set

Dopo l’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi-Bercy, concluso con qualche rimpianto, Lorenzo Musetti riparte dalla Svezia. Il carrarino inaugura nel migliore dei modi il proprio percorso all’ATP 250 di Stoccolma, superando il britannico Toby Samuel con un netto 6-1 6-4.

La testa di serie numero 3 del torneo non ha lasciato spazio a particolari sorprese, imponendo fin dalle prime battute la propria superiorità tecnica e trovando rapidamente le contromisure al gioco dell’avversario. Il primo set è stato a senso unico, con Musetti capace di prendere immediatamente il controllo degli scambi e di mettere in costante difficoltà il britannico. Anche nel secondo parziale l’azzurro ha mantenuto alta la concentrazione, senza concedere troppe occasioni per rientrare a un avversario che ha faticato a trovare continuità.

I numeri confermano la solidità della prestazione del carrarino, particolarmente efficace al servizio. Musetti ha conquistato oltre il 75% dei punti con la prima e circa l’80% con la seconda, mostrando grande concretezza anche nei momenti importanti. Dall’altra parte, Samuel ha incontrato notevoli difficoltà con la seconda di servizio, raccogliendo meno del 40% dei punti. L’azzurro ha inoltre trasformato tre delle sette palle break avute a disposizione, capitalizzando le occasioni costruite in risposta.

Una vittoria convincente, arrivata senza particolari complicazioni e probabilmente un dispendio di energie contenuto. Dopo la parentesi parigina, Musetti comincia quindi con il piede giusto la trasferta svedese, ritrovando subito il successo e guadagnandosi l’accesso al turno successivo. Un primo passo positivo per il numero 3 del seeding, chiamato ora a dare continuità alla propria prestazione nel prosieguo del torneo.

Le parole di Musetti dopo la vittoria a Stoccolma

Al termine della vittoria contro Toby Samuel, Lorenzo Musetti ha commentato la propria prestazione, soffermandosi anche sulle sensazioni provate al debutto nel torneo svedese. Il carrarino ha mostrato soddisfazione per il livello espresso in campo e per le condizioni di gioco trovate a Stoccolma.

“È la prima volta qui a Stoccolma e la sensazione è fantastica. Mi piace molto il torneo e finora anche le condizioni di gioco. Come hai detto tu, penso di aver giocato davvero un’ottima partita, soprattutto con il dritto oggi credo di aver fatto la differenza e sono davvero felicissimo di come ho iniziato questo torneo”. L’azzurro ha poi parlato del proprio momento, sottolineando i progressi compiuti dopo una stagione complicata e condizionata da diversi problemi fisici. “Beh, onestamente mi sento bene in campo. Penso di stare giocando con un’ottima fiducia e in modo aggressivo, ed è quello che sto cercando di fare di più ed è ciò che facevo quando ero al massimo della forma. Ovviamente è stato un anno difficile per via di tutti gli infortuni, ma ora finalmente sto tornando in ottima forma, quindi ne sono felice”. Infine, Musetti ha raccontato anche un simpatico retroscena sulla permanenza a Stoccolma, soffermandosi sull’accoglienza ricevuta e sulla presenza di tanti connazionali. “Cena italiana? Sì, abbiamo trovato un bel posto. Come al solito ci sono anche molti italiani, quindi l’accoglienza qui a Stoccolma è stata davvero bellissima. Spero di poter andare avanti il più possibile in questa settimana”.