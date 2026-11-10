Holger Rune, il rimpianto per l’infortunio: “Con Sinner e Alcaraz fuori, è stato un peccato non poter giocare”

Holger Rune guarda alla stagione con un grande rammarico. Il tennista danese, classe 2003, ha parlato ai microfoni di Bolavip della lunga assenza dai campi, durata undici mesi, e delle tante opportunità che non ha potuto sfruttare a causa dell’infortunio. Un periodo particolarmente sfortunato per il giovane, arrivato proprio in una fase in cui il circuito ha dovuto fare i conti con le assenze dei suoi due principali protagonisti, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Entrambi hanno infatti attraversato momenti complicati dal punto di vista fisico, saltando anche appuntamenti del Grande Slam e lasciando inevitabilmente spazio agli inseguitori nella corsa ai titoli più importanti.

Una situazione che Rune non ha potuto sfruttare e che rende ancora più amaro il bilancio della sua stagione. Il danese, che negli ultimi anni ha cercato di inserirsi stabilmente nella lotta con i migliori, è consapevole di quanto il calendario e le circostanze avrebbero potuto offrirgli occasioni importanti per rilanciarsi e avvicinarsi ulteriormente alla vetta del tennis mondiale.

Rune non ha nascosto la propria amarezza per essersi fermato proprio nel momento meno opportuno, quando il quadro competitivo del circuito avrebbe potuto offrirgli diverse possibilità. Il classe 2003 ha espresso chiaramente il proprio rammarico per un infortunio arrivato in una stagione che, almeno sulla carta, poteva rivelarsi particolarmente favorevole. “Sono amareggiato di essermi infortunato proprio in vista di una stagione in cui ci sono state tante opportunità”.

Il pensiero del danese è andato inevitabilmente anche alle difficoltà incontrate da Sinner e Alcaraz. Le assenze dei due dominatori del circuito avrebbero potuto ridisegnare gli equilibri in diversi tornei, offrendo a Rune la possibilità di giocarsi le proprie carte contro avversari diversi e con prospettive più interessanti.

La mancata possibilità di approfittare delle difficoltà dei due rivali è probabilmente uno degli aspetti che pesa maggiormente sul bilancio del tennista danese, che avrebbe voluto essere protagonista proprio in una fase così particolare della stagione. “Con Alcaraz e Sinner alle prese con problemi fisici, è stato un peccato non essere in grado di giocare”.

Per Rune resta il rammarico, con la consapevolezza che una stagione segnata dalle difficoltà fisiche dei principali rivali avrebbe potuto offrirgli uno scenario ideale per tornare a recitare un ruolo da protagonista nel circuito.