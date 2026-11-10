ATP 250 Stoccolma 2026: Sonego senza problemi con Halys, ottavi agganciati

Dopo la qualificazione al tabellone principale, arriva anche la prima gioia nel main draw per Lorenzo Sonego, che al primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma 2026 supera in due set Quentin Halys e aggancia così l’accesso gli ottavi di finale. 6-4 7-6(4) il risultato finale in appena un’ora e trenta di gioco. Un match mai veramente in discussione per l’azzurro, lucido nei pressure point e sempre pronto sia in battuta sia in risposta. Nel primo set il torinese ha alzato il ritmo quando chiamato in causa, mettendo a segno il break per il 5-4 prima di chiudere in scioltezza al servizio. Nella seconda frazione, emozioni con il contagocce, con la sfida che si è animata solamente nel finale. Sonego ha annullato una sanguinosa palla break, con tanto di set point, al francese e allungato per il tie break. Dove non ha avuto troppi problemi ad archiviare la pratica sul definitivo 7-4 al primo match point. Ora dentro i migliori 16 del tabellone, ardua contesa contro Alejandro Tabilo, numero 4 del torneo.