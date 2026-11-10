Sinner su Cahill: “È stato un secondo papà, mi mancherà”

Durante la conferenza stampa del 10 novembre 2026, Jannik Sinner ha speso bellissime parole per Darren Cahill. L’allenatore australiano nel 2027 non farà più parte dello staff del giocatore italiano e sarà sostituito da Magnus Norman, ex coach di Stan Wawrinka. Sinner e Cahill hanno presenziato all’Allianz Tower di Milano davanti ai giornalisti, dove l’attuale numero 2 del ranking ATP ha parlato così dell’allenatore australiano: “Mi mancherà la parte personale di Darren, per me è stato come un secondo papà”.

Finisce il rapporto professionale, non quello umano

Il tennista italiano ha poi assicurato che non ci sarà nessuno strascico personale tra lui e Cahill: “Ci stiamo lasciando in modo normalissimo, come se niente fosse“. Un rapporto talmente sano che Sinner ha aggiunto: “Spero di poterlo chiamare per qualsiasi cosa in futuro”. Poi ha scherzosamente detto all’ex allenatore: “Non bloccarmi, mi raccomando!”.

Il vincitore di 5 tornei del Grande Slam ha anche ripercorso l’inizio del suo rapporto con Cahill: “Darren mi ha raccontato tante storie frutto della sua esperienza. Quando hai nel tuo team qualcuno che ha vissuto 5 volte la situazione che vuoi raggiungere, tu inizi a fidarti. C’è sempre qualcosa che puoi prendere”. Infine, sull’ingresso di Norman nella sua squadra, Sinner ha detto: “Anche Magnus ha vissuto tante cose, è una persona che accetta il nostro metodo di lavoro. È importante non stravolgere tutto, ma continuare a migliorare”.