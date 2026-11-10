INTERVISTA – Marchiori: “Norman è l’uomo giusto per Sinner. Porterà tranquillità e fiducia nel team”

Gianluca Marchiori, coach della Good to Great Academy, è intervenuto ai nostri microfoni sul canale YouTube di Spazio Tennis, per raccontare il profilo di Magnus Norman, nuovo allenatore di Jannik Sinner. Marchiori conosce molto bene il tecnico svedese, avendo lavorato al suo fianco per oltre dodici anni, e ha potuto seguirne da vicino il metodo di lavoro e le qualità umane e professionali. Nell’intervista ha parlato delle ragioni che, a suo avviso, hanno portato Sinner a scegliere Norman, del rapporto con Simone Vagnozzi e di ciò che l’ex allenatore di Stan Wawrinka potrà aggiungere al gruppo.

I sospetti sulla scelta di Sinner

Sulla possibilità che Norman entrasse nello staff di Sinner, Marchiori ha raccontato di aver avuto qualche sospetto già nei mesi precedenti all’annuncio: “Sinceramente, negli ultimi mesi, quando si sapeva che Cahill si sarebbe ritirato, pensavo che la figura più simile a lui, a livello di personalità, fosse proprio Magnus. Lo conosco bene: porta tranquillità, è una persona molto umile e dedita al lavoro. Mi aspettavo quindi che potesse essere lui il prescelto. È stato super misterioso con me, nonostante siamo amici. Anche tre settimane fa eravamo a Ginevra per una settimana di allenamento con Isner, Donald Young e Stan Wawrinka, ma non mi ha detto assolutamente nulla. Non avevo idea se la sua prossima destinazione sarebbe stata Sinner oppure Shelton. Quest’ultimo perché ha appena iniziato una collaborazione con StarWing Sports, agenzia alla quale Magnus è molto vicino dopo i tanti anni trascorsi con Wawrinka. Avevo quindi questo dubbio, finché poi non mi ha confermato la notizia”.

L’eredità di Cahill e le qualità di Norman

Una scelta che, secondo Marchiori, risponde anche alla volontà di trovare una figura capace di raccogliere l’eredità di Darren Cahill, soprattutto per caratteristiche caratteriali e approccio al lavoro: “Secondo me, il team di Jannik cercava una figura simile a quella di Cahill e penso che Magnus sia la persona più vicina a lui, tra quelle presenti nel circuito. Parla poco, rilascia poche interviste, è molto umile e si concentra soprattutto sul lavoro. È estremamente positivo all’interno del team e non complica le cose: è molto bravo a mantenere tutto semplice e a far sentire il giocatore a proprio agio, trasmettendogli fiducia. Penso che sarà una presenza molto positiva per tutto il gruppo”.

Il rapporto con Vagnozzi: “Ha fatto un lavoro incredibile”

L’arrivo di Norman non rappresenterà però un cambiamento negli equilibri già consolidati, né tantomeno una sovrapposizione con il lavoro svolto da Simone Vagnozzi. Marchiori ha infatti voluto sottolineare i meriti del tecnico italiano: “Simone ha fatto un lavoro incredibile con Sinner. Ha cambiato tantissime cose, dal servizio al dritto, passando anche per alcuni aspetti del rovescio. Dal punto di vista tattico, secondo me, è un genio. La figura di Magnus porterà invece quella componente che aveva Cahill, ovvero la tranquillità e la calma nei momenti in cui è più difficile trovarle. Entrerà in punta di piedi, ascoltando molto il resto del team e rispettando tutti. Pian piano porterà sempre di più la propria voce, ma è una persona estremamente rispettosa nei confronti degli altri. Quando lavora in un gruppo chiede sempre il parere di tutti, non è una persona con cui è difficile collaborare. Penso quindi che nascerà una collaborazione molto positiva, sia per Simone sia per Magnus, ma soprattutto per Jannik, che è la cosa più importante”.

Come è nata la collaborazione con Magnus Norman

Marchiori ha poi ripercorso la propria esperienza professionale al fianco di Norman, spiegando come sia nata una collaborazione durata oltre dodici anni: “Quasi tredici anni fa ero a un bivio della mia carriera. Avevo 21 anni, giocavo ancora a tennis, facevo già un po’ il maestro e partecipavo ai tornei Open. Tramite la Tennis National Tennis by Head, la Summer Cup Under 12, ho conosciuto Dayana Yastremska. Mi aveva chiesto un paio di volte di poter lavorare con lei, ma inizialmente non potevo perché avevo altri impegni. Dopo qualche mese me lo ha chiesto nuovamente e, avendo trovato un po’ di spazio, sono andato in Ucraina per due settimane. Mi hanno offerto un contratto full-time e ho accettato, anche perché in quel momento non sapevo ancora bene se volessi continuare a giocare a tennis oppure dedicarmi all’insegnamento. Dopo circa cinque o sei mesi, tramite l’agente di Dayana, mi è stata proposta la possibilità di lavorare con un top coach per due settimane ogni tre mesi circa. I nomi erano Magnus Norman, Thomas Högstedt, che all’epoca lavorava con Maria Sharapova, e Patrick Mouratoglou. Dopo aver conosciuto tutti e tre, ho deciso di scegliere Magnus perché era la persona con cui mi trovavo meglio“.

La collaborazione si è poi trasformata in un’esperienza professionale molto più lunga di quanto inizialmente previsto. “La seconda volta che sono andato a Stoccolma con Dayana, Magnus mi ha chiesto di rimanere e lavorare per lui. Ho deciso di accettare. Inizialmente anche Dayana era rimasta, ma successivamente ha avuto alcuni problemi con i genitori, che erano abituati a un rapporto esclusivamente individuale e non conoscevano bene il modello di un’accademia. Lei ha quindi deciso di andare via. I suoi genitori mi avevano chiesto di rimanere con Dayana, mentre Magnus mi aveva proposto di restare all’accademia. Ho scelto la seconda possibilità perché pensavo fosse la soluzione migliore per il mio futuro”.

Wawrinka e Söderling, il metodo non cambia

Un’esperienza che permette a Marchiori di conoscere a fondo il metodo di Norman, maturato anche attraverso le collaborazioni con campioni del calibro di Stan Wawrinka e Robin Söderling. E proprio su questo aspetto il coach ha voluto evidenziare una caratteristica che, a suo avviso, non cambierà nemmeno lavorando con il numero due del mondo: “È sicuramente una situazione diversa, perché i giocatori con cui Magnus ha lavorato in passato, come Wawrinka e Söderling, non avevano mai vinto uno Slam. Lui ha portato entrambi a raggiungere risultati straordinari: uno ha vinto uno Slam e l’altro ha raggiunto due finali. La cosa che non cambia nel suo approccio, però, è che si concentra esclusivamente sul lavoro. Non importa se il giocatore è numero uno, numero venti oppure numero cinquanta del mondo: Magnus pensa soprattutto a ciò di cui ha bisogno, agli aspetti sui quali deve lavorare e a come migliorare ogni giorno. Cerca semplicemente di fare il meglio possibile. Per questo non credo che la pressione di allenare il numero uno o le aspettative legate a un giocatore del genere possano entrare minimamente nella sua testa”.

La tranquillità nei momenti di maggiore pressione

Ma quali sono, concretamente, le qualità che Norman potrà mettere al servizio di Sinner? Per Marchiori, la risposta è soprattutto nella capacità di trasmettere serenità e sicurezza anche nelle situazioni più complicate: “Il suo tratto distintivo è proprio quello di riuscire a portare tantissima calma nei momenti in cui è difficile trovarla. Sinner è una persona molto sensibile, generosa e aperta, ma anche particolarmente sensibile a questo tipo di situazioni. Magnus riesce a trasmettergli tranquillità e fiducia nelle proprie armi, aiutandolo anche ad accettare gli aspetti del suo gioco che funzionano meno bene. Un esempio è quello che è successo prima della finale di Parigi. So che in alcuni momenti Sinner era quasi paralizzato dalla tensione e Magnus è riuscito a trasmettergli quella tranquillità e quella fiducia necessarie. Poi Jannik ha giocato probabilmente la migliore partita della sua carriera. Penso che questo sia stato uno degli aspetti principali del lavoro svolto insieme”.

“Sinner gli ha chiesto di essere sempre sincero”

Marchiori ha raccontato un particolare importante del rapporto tra Norman e Sinner, soffermandosi sulla richiesta che il tennista italiano avrebbe fatto al momento di iniziare la collaborazione. Un elemento che, secondo lui, ha contribuito a costruire un legame particolarmente solido tra i due: “Mi risulta che Magnus sia stato il primo allenatore a cui Sinner abbia chiesto, prima ancora di iniziare la collaborazione, di essere sempre sincero con lui e di dirgli la verità. E Magnus lo ha fatto. Anche quando c’erano cose che Jannik non avrebbe voluto sentirsi dire, lui gliele ha sempre dette. Alla fine è nato un rapporto fantastico, un’amicizia e una collaborazione estremamente positiva anche dal punto di vista professionale”.

Per l’intervista completa a Gianluca Marchiori, guarda il video sul nostro canale YouTube