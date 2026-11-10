Zverev non ha dubbi su Sinner: “Tornerà presto ai suoi livelli”

Alexander Zverev si prepara ad affrontare le ATP Finals da numero uno del mondo e con i gradi di favorito. Il tedesco, reduce da una stagione straordinaria che gli ha permesso di conquistare due titoli del Grande Slam e assicurarsi la vetta del ranking a fine 2026, vuole chiudere l’anno nel migliore dei modi. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il tennista tedesco ha parlato delle proprie ambizioni in vista del torneo di Torino, soffermandosi anche sul possibile rientro di Jannik Sinner dopo l’infortunio.

Zverev non sembra sentire particolarmente il peso delle aspettative e accetta volentieri l’etichetta di favorito: “Mi sta bene essere considerato il favorito per le Finals: sono motivato, ma non credo di avere altro da dimostrare”. Parole che raccontano la tranquillità con cui il tedesco si avvicina all’ultimo grande appuntamento della stagione, consapevole dei risultati raggiunti nel corso del 2026.

Nel corso della conversazione si è parlato anche di Sinner e delle condizioni dell’altoatesino. Zverev si è detto fiducioso sui tempi del suo ritorno ai massimi livelli, mostrando anche la voglia di ritrovarlo presto dall’altra parte della rete: “Sinner non credo ci metterà molto a tornare al top: non vedo l’ora di affrontarlo”.