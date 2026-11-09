Entry List Atp Challenger 2026 – Week 48: Bogotà, Temuco, Chisinau, Hersonissos, Soma Bay, Trnava

Le entry list e i partecipanti dei sette tornei Atp Challenger della Settimana 48 (30 novembre-06 dicembre 2026). Ormai lo sappiamo, il circuito challenger non si ferma sostanzialmente mai e anche dicembre si apre con tanti tornei in programma in giro per il mondo. I due eventi maggiori sono sulla terra rossa sudamericana, in Colombia e in Cile. Poi tante chances di punti importanti in Atp 50 tra Soma Bay, Hersonissos, Trnava e Chisinau. Di seguito tutte le entry list dei sei Atp Challenger in programma la quarantottesima ettimana della stagione.

IL CALENDARIO ATP COMPLETO

CALENDARIO WTA COMPLETO

IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026

ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 48 (30 NOVEMBRE-06 DICEMBRE )

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BOGOTA

Mejia,Nicolas COL 114

Mena,Facundo ARG 193

Kozlov,Stefan USA 205

Aboian,Valerio ARG 268

Roca Batalla,Oriol ESP 283

PR Lock,Benjamin ZIM 316

Galan,Daniel Elahi COL 345

Meligeni Alves,Felipe BRA 348

Ficovich,Juan Pablo ARG 358

Agamenone,Franco ITA 367

Chepelev,Andrey 370

Bicknell,Blaise JAM 395

Alves,Mateus BRA 410

Nikles,Johan SUI 417

Tobon,Miguel COL 422

Casanova,Hernan ARG 429

Sakamoto,Pedro BRA 436

Guillen Meza,Alvaro ECU 445

Rodriguez Taverna,Santiago ARG 447

Dellien,Murkel BOL 464

Magadan,Alan MEX 491

ALTERNATES

1 Popko,Dmitry (1) KAZ 495

2 Orlov,Vladyslav (3) UKR 513

3 Langmo,Christian (1) USA 528

4 Monzon,Ignacio (1) ARG 551

5 Andrade Da Silva,Lucas (1) BRA 577

6 Gomez,Juan Sebastian (1) COL 578

7 Heredia,Samuel (1) COL 629

8 McCormick,Tristan (1) USA 634

9 Huertas del Pino,Conner (2) PER 637

10 Colby,Ryan (1) USA 640

11 Osorio,Juan Sebastian (1) COL 641

12 Turcanu,Radu David (1) ROU 652

13 Mckennon,Maxwell (1) USA 657

14 Ribero,Franco (2) ARG 675

15 Haita,Stefan Horia (1) ROU 678

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 TEMUCO

Moller,Elmer DEN 148

La Serna,Juan Manuel ARG 216

Mayo,Aidan USA 235

Olivieri,Genaro Alberto ARG 244

Soto,Matias CHI 257

Marcondes,Igor BRA 285

Aguilar Cardozo,Joaquin URU 288

Hardt,Nick DOM 295

Milavsky,Daniel USA 310

Villanueva,Gonzalo ARG 331

Zarate,Carlos Maria ARG 335

Kicker,Nicolas ARG 336

Legout,Timo FRA 341

Ratti,Lucio ARG 372

Saraiva Dos Santos,Paulo Andre BRA 425

Ayeni,Alafia USA 428

Poling,Karl USA 446

Fenty,Andrew USA 478

Weis,Alexander ITA 503

Zeitune,Maximo ARG 514

Miguel,Guto BRA JR 11

ALTERNATES

1 Langmo,Christian (2) USA 528

2 Miguel,Guto (1) BRA 547

3 Schiessl,Joao Eduardo (1) BRA 549

4 Dutra da Silva,Daniel (1) BRA 562

5 Janvier,Maxime (1) FRA 606

6 Fernandez,Bruno (1) BRA 630

7 Huertas del Pino,Conner (1) PER 637

8 Ribero,Franco (1) ARG 675

9 Fancutt,Thomas (1) AUS 690

10 Covato,Matteo (2) ITA 695

11 Dickerson,Ryan (2) USA 743

12 Kuhar,Matt (1) USA 749

13 De La Fuente,Santiago (1) ARG 756

14 Pagotto,Victor (1) BRA 775

15 Flores,Jesse (2) CRC 814

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 CHISINAU

Maestrelli,Francesco ITA 168

Mayot,Harold FRA 210

Rincon,Daniel ESP 234

Feldbausch,Kilian SUI 238

Faurel,Thomas FRA 293

Schoen,Patrick SUI 343

Loge,Jack BEL 401

Visker,Niels NED 419

Wessels,Louis GER 420

Prihodko,Oleg MKD 438

Blancaneaux,Geoffrey FRA 444

Yevseyev,Denis KAZ 469

Vales,Amit ISR 471

Boitan,Adrian ROU 473

Monday,Johannus GBR 493

Planinsek,Filip Jeff SLO 510

Duran,Tuncay TUR 542

Ehrenschneider,Nino GER 543

McHugh,Aidan GBR 545

Sanchez Martinez,Benito GER CO 8

Belozertsev,Nikita UZB JR 9

ALTERNATES

1 Banerjee,Samir (1) USA 552

2 De Jonge,Daniel (1) NED 564

3 Albot,Radu (1) MDA 567

4 Deckers,Alec (2) NED 569

5 Kirkin,Ergi (2) TUR 570

6 Andreev,Adrian (4) BUL 584

7 Purtseladze,Saba (1) GEO 587

8 Honda,Naoya (2) JPN 588

9 Heck,Hunter (3) USA 601

10 Ghetu,Gabriel (1) ROU 602

11 Janvier,Maxime (2) FRA 606

12 Wehnelt,Kai (1) GER 645

13 Catry,Robin (2) FRA 654

14 Barsukov,Nikolai (2) GER 662

15 Filar,Karol (2) POL 666

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS

Cadenasso,Gianluca ITA 214

Henning,Philip RSA 249

Carballes Baena,Roberto ESP 266

Kravchenko,Georgii UKR 274

PR Peniston,Ryan GBR 277

Papoe,Radu Mihai ROU 278

Rottgering,Mees NED 294

Sanchez Quilez,Alejo ESP 322

Fomin,Sergey UZB 333

Coulibaly,Eliakim CIV 342

Kachmazov,Alibek 347

Geerts,Michael BEL 356

Demin,Yaroslav 361

Martin,Andres USA 364

Kuzmanov,Dimitar BUL 366

Vasami,Jacopo ITA 379

Martin Manzano,Juan Cruz ITA 383

Zink,Tyler USA 400

Chazal,Maxime FRA 424

Krutykh,Oleksii UKR 432

Mashtakov,Nikita UKR 437

ALTERNATES

1 Taberner,Carlos (1) ESP 456

2 Arnaboldi,Federico (1) ITA 468

3 Xilas,Ioannis (1) GRE 499

4 Basile,Pierluigi (1) ITA 507

5 Orlov,Vladyslav (1) UKR 513

6 Bobichon,Matisse (1) FRA 517

7 Rossi,Leonardo (1) ITA 527

8 Angelini,Lorenzo (1) ITA 534

9 Sakellaridis,Dimitris (1) GRE 537

10 Efstathiou,Melios (1) CYP 565

11 Deckers,Alec (3) NED 569

12 Kirkin,Ergi (4) TUR 570

13 Andreev,Adrian (1) BUL 584

14 Honda,Naoya (1) JPN 588

PR 15 Oliel,Yshai (1) ISR 589

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 SOMA BAY

Bar Biryukov,Petr 271

Giustino,Lorenzo ITA 289

Hussey,Giles GBR 327

Lokoli,Laurent FRA 340

Singh,Karan IND 355

Jubb,Paul GBR 365

Dougaz,Aziz TUN 380

Marrero Curbelo,Ivan ESP 386

Gulin,Svyatoslav 407

Binda,Alexander ITA 455

Bennani,Karim MAR 458

Ouakaa,Aziz TUN 483

Wiedenmann,Luca GER 490

Durasovic,Viktor NOR 498

Ostapenkov,Daniil 508

Oetzbach,Adrian GER 509

Makk,Peter HUN 518

Zhukayev,Beibit KAZ 520

Milev,Yanaki BUL 526

Zakaria,Fares EGY 535

Beckley,Alec RSA 553

ALTERNATES

1 Domingues,Joao (1) POR 556

2 Sahtali,Toufik (1) ALG 558

3 Kirkin,Ergi (1) TUR 570

4 Arutiunian,Erik (1) 572

5 Andreev,Adrian (3) BUL 584

6 Misolic,Filip (1) AUT 593

7 Ghetu,Gabriel (3) ROU 602

8 Arzhankin,Anton (1) 603

9 Javia,Dev (1) IND 633

10 Wehnelt,Kai (4) GER 645

11 Catry,Robin (3) FRA 654

12 Dzhavakian,Yurii (1) UKR 671

13 Brady,Patrick (3) GBR 672

14 Hoeyeraal,Herman (1) NOR 673

15 Sels,Jelle (3) NED 682

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 TRNAVA

Kumstat,Jan CZE 162

Romano,Filippo ITA 251

Gray,Alastair GBR 270

Barton,Hynek CZE 277

Ribecai,Michele ITA 281

Hemery,Calvin FRA 284

Krumich,Martin CZE 299

Squire,Henri GER 313

Caniato,Carlo Alberto ITA 323

Martin,Andrej SVK 352

Donald,Matthew William CZE 353

Maxted,Lui GBR 371

Sorger,Sebastian AUT 387

Petkovic,Mika GER 389

Wiskandt,Max GER 396

Gengel,Marek CZE 409

Miyoshi,Kenta JPN 415

PR Kingsley,Cannon USA 424

Staeheli,Luca SUI 442

Chan,Duncan CAN CO 7

Ivanov,Ivan BUL NG 459

ALTERNATES

1 Ursu,Vadym (1) UKR 443

2 Taberner,Carlos (2) ESP 456

3 Ivanov,Ivan (1) BUL 459

4 Chan,Duncan (1) CAN 465

5 Loffhagen,George (1) GBR 486

6 Brunclik,Petr (1) CZE 494

7 Siniakov,Daniel (1) CZE 496

8 Pokorny,Lukas (1) SVK 500

9 Ghibaudo,Antoine (1) FRA 505

10 Orlov,Vladyslav (2) UKR 513

11 Rossi,Leonardo (2) ITA 527

12 Ghazouani Durand,Yanis (1) FRA 540

13 Deckers,Alec (1) NED 569

14 Kirkin,Ergi (3) TUR 570

15 Andreev,Adrian (2) BUL 584