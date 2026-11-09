Entry List Atp Challenger 2026 – Week 48: Bogotà, Temuco, Chisinau, Hersonissos, Soma Bay, Trnava

Le entry list e i partecipanti dei sette tornei Atp Challenger della Settimana 48 (30 novembre-06 dicembre 2026). Ormai lo sappiamo, il circuito challenger non si ferma sostanzialmente mai e anche dicembre si apre con tanti tornei in programma in giro per il mondo. I due eventi maggiori sono sulla terra rossa sudamericana, in Colombia e in Cile. Poi tante chances di punti importanti in Atp 50 tra Soma Bay, Hersonissos, Trnava e Chisinau. Di seguito tutte le entry list dei sei Atp Challenger in programma la quarantottesima ettimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 48 (30 NOVEMBRE-06 DICEMBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BOGOTA
Mejia,Nicolas COL 114
Mena,Facundo ARG 193
Kozlov,Stefan USA 205
Aboian,Valerio ARG 268
Roca Batalla,Oriol ESP 283
PR Lock,Benjamin ZIM 316
Galan,Daniel Elahi COL 345
Meligeni Alves,Felipe BRA 348
Ficovich,Juan Pablo ARG 358
Agamenone,Franco ITA 367
Chepelev,Andrey 370
Bicknell,Blaise JAM 395
Alves,Mateus BRA 410
Nikles,Johan SUI 417
Tobon,Miguel COL 422
Casanova,Hernan ARG 429
Sakamoto,Pedro BRA 436
Guillen Meza,Alvaro ECU 445
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 447
Dellien,Murkel BOL 464
Magadan,Alan MEX 491
ALTERNATES
1 Popko,Dmitry (1) KAZ 495
2 Orlov,Vladyslav (3) UKR 513
3 Langmo,Christian (1) USA 528
4 Monzon,Ignacio (1) ARG 551
5 Andrade Da Silva,Lucas (1) BRA 577
6 Gomez,Juan Sebastian (1) COL 578
7 Heredia,Samuel (1) COL 629
8 McCormick,Tristan (1) USA 634
9 Huertas del Pino,Conner (2) PER 637
10 Colby,Ryan (1) USA 640
11 Osorio,Juan Sebastian (1) COL 641
12 Turcanu,Radu David (1) ROU 652
13 Mckennon,Maxwell (1) USA 657
14 Ribero,Franco (2) ARG 675
15 Haita,Stefan Horia (1) ROU 678
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 TEMUCO
Moller,Elmer DEN 148
La Serna,Juan Manuel ARG 216
Mayo,Aidan USA 235
Olivieri,Genaro Alberto ARG 244
Soto,Matias CHI 257
Marcondes,Igor BRA 285
Aguilar Cardozo,Joaquin URU 288
Hardt,Nick DOM 295
Milavsky,Daniel USA 310
Villanueva,Gonzalo ARG 331
Zarate,Carlos Maria ARG 335
Kicker,Nicolas ARG 336
Legout,Timo FRA 341
Ratti,Lucio ARG 372
Saraiva Dos Santos,Paulo Andre BRA 425
Ayeni,Alafia USA 428
Poling,Karl USA 446
Fenty,Andrew USA 478
Weis,Alexander ITA 503
Zeitune,Maximo ARG 514
Miguel,Guto BRA JR 11
ALTERNATES
1 Langmo,Christian (2) USA 528
2 Miguel,Guto (1) BRA 547
3 Schiessl,Joao Eduardo (1) BRA 549
4 Dutra da Silva,Daniel (1) BRA 562
5 Janvier,Maxime (1) FRA 606
6 Fernandez,Bruno (1) BRA 630
7 Huertas del Pino,Conner (1) PER 637
8 Ribero,Franco (1) ARG 675
9 Fancutt,Thomas (1) AUS 690
10 Covato,Matteo (2) ITA 695
11 Dickerson,Ryan (2) USA 743
12 Kuhar,Matt (1) USA 749
13 De La Fuente,Santiago (1) ARG 756
14 Pagotto,Victor (1) BRA 775
15 Flores,Jesse (2) CRC 814
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 CHISINAU
Maestrelli,Francesco ITA 168
Mayot,Harold FRA 210
Rincon,Daniel ESP 234
Feldbausch,Kilian SUI 238
Faurel,Thomas FRA 293
Schoen,Patrick SUI 343
Loge,Jack BEL 401
Visker,Niels NED 419
Wessels,Louis GER 420
Prihodko,Oleg MKD 438
Blancaneaux,Geoffrey FRA 444
Yevseyev,Denis KAZ 469
Vales,Amit ISR 471
Boitan,Adrian ROU 473
Monday,Johannus GBR 493
Planinsek,Filip Jeff SLO 510
Duran,Tuncay TUR 542
Ehrenschneider,Nino GER 543
McHugh,Aidan GBR 545
Sanchez Martinez,Benito GER CO 8
Belozertsev,Nikita UZB JR 9
ALTERNATES
1 Banerjee,Samir (1) USA 552
2 De Jonge,Daniel (1) NED 564
3 Albot,Radu (1) MDA 567
4 Deckers,Alec (2) NED 569
5 Kirkin,Ergi (2) TUR 570
6 Andreev,Adrian (4) BUL 584
7 Purtseladze,Saba (1) GEO 587
8 Honda,Naoya (2) JPN 588
9 Heck,Hunter (3) USA 601
10 Ghetu,Gabriel (1) ROU 602
11 Janvier,Maxime (2) FRA 606
12 Wehnelt,Kai (1) GER 645
13 Catry,Robin (2) FRA 654
14 Barsukov,Nikolai (2) GER 662
15 Filar,Karol (2) POL 666
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS
Cadenasso,Gianluca ITA 214
Henning,Philip RSA 249
Carballes Baena,Roberto ESP 266
Kravchenko,Georgii UKR 274
PR Peniston,Ryan GBR 277
Papoe,Radu Mihai ROU 278
Rottgering,Mees NED 294
Sanchez Quilez,Alejo ESP 322
Fomin,Sergey UZB 333
Coulibaly,Eliakim CIV 342
Kachmazov,Alibek 347
Geerts,Michael BEL 356
Demin,Yaroslav 361
Martin,Andres USA 364
Kuzmanov,Dimitar BUL 366
Vasami,Jacopo ITA 379
Martin Manzano,Juan Cruz ITA 383
Zink,Tyler USA 400
Chazal,Maxime FRA 424
Krutykh,Oleksii UKR 432
Mashtakov,Nikita UKR 437
ALTERNATES
1 Taberner,Carlos (1) ESP 456
2 Arnaboldi,Federico (1) ITA 468
3 Xilas,Ioannis (1) GRE 499
4 Basile,Pierluigi (1) ITA 507
5 Orlov,Vladyslav (1) UKR 513
6 Bobichon,Matisse (1) FRA 517
7 Rossi,Leonardo (1) ITA 527
8 Angelini,Lorenzo (1) ITA 534
9 Sakellaridis,Dimitris (1) GRE 537
10 Efstathiou,Melios (1) CYP 565
11 Deckers,Alec (3) NED 569
12 Kirkin,Ergi (4) TUR 570
13 Andreev,Adrian (1) BUL 584
14 Honda,Naoya (1) JPN 588
PR 15 Oliel,Yshai (1) ISR 589
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 SOMA BAY
Bar Biryukov,Petr 271
Giustino,Lorenzo ITA 289
Hussey,Giles GBR 327
Lokoli,Laurent FRA 340
Singh,Karan IND 355
Jubb,Paul GBR 365
Dougaz,Aziz TUN 380
Marrero Curbelo,Ivan ESP 386
Gulin,Svyatoslav 407
Binda,Alexander ITA 455
Bennani,Karim MAR 458
Ouakaa,Aziz TUN 483
Wiedenmann,Luca GER 490
Durasovic,Viktor NOR 498
Ostapenkov,Daniil 508
Oetzbach,Adrian GER 509
Makk,Peter HUN 518
Zhukayev,Beibit KAZ 520
Milev,Yanaki BUL 526
Zakaria,Fares EGY 535
Beckley,Alec RSA 553
ALTERNATES
1 Domingues,Joao (1) POR 556
2 Sahtali,Toufik (1) ALG 558
3 Kirkin,Ergi (1) TUR 570
4 Arutiunian,Erik (1) 572
5 Andreev,Adrian (3) BUL 584
6 Misolic,Filip (1) AUT 593
7 Ghetu,Gabriel (3) ROU 602
8 Arzhankin,Anton (1) 603
9 Javia,Dev (1) IND 633
10 Wehnelt,Kai (4) GER 645
11 Catry,Robin (3) FRA 654
12 Dzhavakian,Yurii (1) UKR 671
13 Brady,Patrick (3) GBR 672
14 Hoeyeraal,Herman (1) NOR 673
15 Sels,Jelle (3) NED 682
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 TRNAVA
Kumstat,Jan CZE 162
Romano,Filippo ITA 251
Gray,Alastair GBR 270
Barton,Hynek CZE 277
Ribecai,Michele ITA 281
Hemery,Calvin FRA 284
Krumich,Martin CZE 299
Squire,Henri GER 313
Caniato,Carlo Alberto ITA 323
Martin,Andrej SVK 352
Donald,Matthew William CZE 353
Maxted,Lui GBR 371
Sorger,Sebastian AUT 387
Petkovic,Mika GER 389
Wiskandt,Max GER 396
Gengel,Marek CZE 409
Miyoshi,Kenta JPN 415
PR Kingsley,Cannon USA 424
Staeheli,Luca SUI 442
Chan,Duncan CAN CO 7
Ivanov,Ivan BUL NG 459
ALTERNATES
1 Ursu,Vadym (1) UKR 443
2 Taberner,Carlos (2) ESP 456
3 Ivanov,Ivan (1) BUL 459
4 Chan,Duncan (1) CAN 465
5 Loffhagen,George (1) GBR 486
6 Brunclik,Petr (1) CZE 494
7 Siniakov,Daniel (1) CZE 496
8 Pokorny,Lukas (1) SVK 500
9 Ghibaudo,Antoine (1) FRA 505
10 Orlov,Vladyslav (2) UKR 513
11 Rossi,Leonardo (2) ITA 527
12 Ghazouani Durand,Yanis (1) FRA 540
13 Deckers,Alec (1) NED 569
14 Kirkin,Ergi (3) TUR 570
15 Andreev,Adrian (2) BUL 584