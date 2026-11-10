Sinner, 2026 da record nei Masters 1000: 29 vittorie e zero sconfitte. Nessuno come lui

Jannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis. Il 2026 dell’altoatesino nei Masters 1000 si è chiuso con un dato che non lascia spazio a interpretazioni: 29 vittorie e nessuna sconfitta. Un percorso immacolato che gli ha permesso di raggiungere il 100% di successi e diventare il primo giocatore a terminare una stagione senza perdere un incontro in questa categoria, considerando un minimo di 20 partite disputate.

Un risultato che assume ancora più valore se confrontato con le migliori stagioni della storia del circuito. Alle spalle di Sinner si trova Novak Djokovic, capace di raggiungere il 97,1% nel 2011 (33 vittorie e una sconfitta), seguito da Roger Federer, che nel 2005 aveva chiuso con il 96,4% (27-1). Lo svizzero compare anche al quarto posto grazie al 95,2% del 2017, mentre Djokovic occupa la quinta posizione con il 95,1% del 2015.

Nella graduatoria trovano spazio anche Rafael Nadal, Pete Sampras e Thomas Muster, altri protagonisti capaci di superare il 90% di vittorie in una singola stagione. Per Sinner, però, c’è un ulteriore motivo di orgoglio: l’azzurro compare due volte nella classifica delle migliori percentuali annuali. Oltre al primato del 2026, figura infatti al tredicesimo posto grazie al 90,3% ottenuto nel 2024, con 28 successi e appena tre sconfitte.

Il dato e il confronto con il Big Three

Il rendimento dell’azzurro lo avvicina anche a un altro traguardo storico: Sinner si unisce al ristretto gruppo dei Big Three per aver superato il 90% di vittorie nei Masters 1000 in almeno due stagioni. Un club esclusivo che comprende Djokovic e Federer, capaci di raggiungere percentuali superiori al 95% rispettivamente nel 2011 e nel 2015 il serbo, nel 2005 lo svizzero.

A venticinque anni, Sinner ha già lasciato un’impronta importante nella storia dei Masters 1000. E il 2026, con il suo percorso senza sconfitte, rappresenta una nuova dimostrazione della continuità raggiunta dall’altoatesino ai massimi livelli.