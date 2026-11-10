Sinner: “Obiettivo tornare all’Australian Open ma non affrettiamo i tempi, mi fido dei medici”

“È un grandissimo piacere essere qui, sto bene e stiamo facendo tutto il possibile per essere in campo il prima possibile“. Jannik Sinner ha parlato così, durante la conferenza stampa del 10 novembre 2026 in cui è tornato a parlare pubblicamente con i media. L’attuale numero 2 del mondo ha rassicurato tutti, ammettendo: “Seguiamo tutti i protocolli che ci danno, l’obiettivo è andare all’Australian Open, magari giocando qualche torneo prima, ma non vogliamo affrettare nulla. Mi sto fidando dei medici, ho i dottori migliori al mondo intorno a me“.

Il 5 volte campione Slam ha raccontato dei mesi lontano dal campo: “Mesi non semplici, mi manca la competizione e andare in campo a dare il 100%. Mi manca fare ciò che amo: giocare a tennis, per la prima volta non ho il controllo e la sensazione non mi piace”. Al tempo stesso, il classe 2001 ha spiegato che la priorità è quella di preservare il suo corpo e pensare alla carriera a lungo termine: “All’inizio avevamo in mente un obiettivo impossibile in termini di rientro, quindi abbiamo cambiato strada. Io sono un giocatore di tennis, non un medico e quindi non potevo fare altro che fidarmi: abbiamo fatto molto bene tutto ciò che serve per prolungare la mia carriera“.

L’addio di Cahill e l’ingresso di Norman

Il ritorno in campo non vedrà Darren Cahill nel box di Sinner, con il coach australiano che sarà sostituito da Magnus Norman. A tal proposito, Sinner ha speso bellissime parole per Cahill: “Ho avuto la fortuna di incontrare tante persone che hanno fatto grandi cose nel loro ambito e ho imparato tanto da loro. Ho conosciuto Cahill all’inizio e mi ha raccontato tante storie frutto della sua esperienza. Quando hai uno nel tuo team che ha vissuto 5 volte la situazione che vuoi raggiungere, tu inizi a fidarti. C’è sempre qualcosa che puoi prendere”.

Su Magnus Norman, invece, il tennista ha spiegato: “Questo cambio è meno radicale di quando arrivarono Vagnozzi e Cahill. Magnus ha vissuto tante cose, è una persona che accetta il nostro metodo di lavoro. È importante non stravolgere tutto, ma continuare a migliorare. Mi mancherà la parte personale di Darren, per me è stato come un secondo papà e ci stiamo lasciando in modo normalissimo, come se niente fosse. Spero di poterlo chiamare per qualsiasi cosa in futuro”.

Il mondo del tennis

Sinner ha commentato quanto accaduto durante la sua assenza, partendo dalla qualificazione di Flavio Cobolli alle ATP Finals 2026: “Avere un italiano a Torino era importantissimo, Flavio ha fatto risultati straordinari. Ha un team professionale ed è un bravo ragazzo, si merita questo successo”. L’italiano ha poi proseguito gettando uno sguardo generale ai risultati dei propri avversari: “Zverev si è meritato di vincere due Slam ed è diventato numero 1, che è un’emozione unica. Carlos è rientrato da un infortunio importante, forse a US Open si vedeva che gli mancava l’abitudine alla partita. Shelton ha fatto un’ottima scelta con Ferrero, può funzionare molto bene e gli auguro il meglio”.

In seguito, Jannik ha ammesso di aver ricevuto dei messaggi da parte dei colleghi quando ha annunciato il termine della propria stagione: “Mi hanno scritto tanti giocatori, tra cui Berrettini e Draper, che capiscono benissimo la situazione. Anche Alcaraz mi ha scritto, mi ha fatto piacere”.

La passione per i motori, Antonelli e i ricordi di Wimbledon

L’italiano ha poi risposto ad alcune domande sulla Formula 1, in particolare sul recente successo di Andrea Kimi Antonelli. Sinner ha raccontato: “Ho una grande passione per il motorsport, a casa ho il simulatore. Siamo tutti molto felici per Kimi”. Tuttavia, ci ha tenuto a sottolineare come Antonelli non sia “un nuovo Sinner”: “Kimi come me? Ognuno di noi è diverso, anche lui ha passato momenti difficili perché la sua prima stagione in F1 non era semplice. Ha cercato di andare avanti ed è un grande talento, ma ha lavorato tantissimo perché senza lavoro non si va da nessuna parte”.

“I motori sono l’unico sport che riesce davvero a emozionarmi oltre al tennis, mi danno una carica incredibile. Kimi fa sembrare tutto normale, ma non lo è. Ha imparato con una velocità che è propria dei fenomeni, mi emoziona vedere questa cosa”, ha proseguito Sinner.

Sinner è tornato anche sull’ultimo match disputato, che coincide con la finale di Wimbledon 2026 contro Alexander Zverev vinta 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4. L’italiano ha detto: “Quello che abbiamo fatto molto bene prima di Wimbledon 2026 è stata la preparazione, ma la pazienza è stata l’arma migliore. Zverev stava giocando e servendo molto bene, non avevo momenti in cui fare grandi cose. Stavamo giocando alla pari”.