WTA 1000 Wuhan 2026: Swiatek batte Li, in semifinale sarà derby polacco

Iga Swiatek supera Ann Li (6-4 6-1 in 1 ora e 33 minuti) e si guadagna la semifinale del WTA 1000 di Wuhan 2026. La polacca gioca una partita solida, che porta a casa senza strafare e sfruttando i tanti errori non forzati della statunitense. In semifinale, Swiatek giocherà un inedito derby: la sua avversaria sarà la finalista del Roland Garros 2026, Maja Chwalinska. L’unico precedente risale al 2016, quando entrambe giocavano nel circuito ITF, ad imporsi fu Swiatek. L’ex numero 1 del mondo è l’unica testa di serie rimasta in corsa nel 1000 cinese, cercherà il secondo successo di categoria nel 2026 dopo quello del WTA 1000 di Toronto.

Per Chwalinska, invece, sarà la terza semifinale stagionale e in carriera a livello WTA, nonché la prima in un 1000. La tennista classe 2001, infatti, si è spinta fino all’atto conclusivo del Roland Garros e ha disputato anche la semifinale del WTA 500 di Singapore. Non ha ancora vinto un titolo nel circuito maggiore. Il finale di stagione prosegue in modo positivo per entrambe le giocatrici: Chwalinska dopo lo sfortunato infortunio rimediato a Wimbledon, ha ritrovato un’ottima condizione, mentre Swiatek sta dando seguito ad una stagione fin qui solida ma con pochi acuti.