Flavio Cobolli è numero 6 del mondo, ma ha perso più punti di quanti ne abbia vinti nel 2026

Una statistica tanto curiosa quanto sorprendente, che potrebbe consegnare Flavio Cobolli alla “storia” del tennis attraverso un primato decisamente insolito. Secondo i dati riportati da Jeff Sackmann di Tennis Abstract, l’azzurro potrebbe diventare il primo giocatore dal 1991 a concludere una stagione tra i primi dieci del ranking ATP pur avendo perso più punti di quanti ne abbia conquistati nel corso dell’anno.
Il dato che salta immediatamente all’occhio riguarda la percentuale di punti vinti dal romano, attualmente numero 6 della classifica mondiale. Nel corso del 2026, infatti, Cobolli ha conquistato appena il 49,5% dei punti disputati, perdendone il restante 50,5%. Una statistica che assume contorni ancora più sorprendenti se rapportata al suo piazzamento nel ranking, considerando che nessun tennista (dal 1991, anno dalla quale è possibile reperire i dati) ha mai chiuso una stagione tra i primi dieci con una percentuale inferiore al 50%.
Per trovare percentuali simili bisogna scendere ben oltre la top 10. Nel 1999 Cédric Pioline concluse l’anno al tredicesimo posto con il 49,8% dei punti vinti, mentre nel 2018 Marco Cecchinato terminò la stagione da numero 20 con il 49,4%. Curiosamente, anche Cobolli aveva sfiorato questa particolare statistica proprio un anno fa, quando chiuse l’anno in ventiduesima posizione con una percentuale arrotondata al 50%.