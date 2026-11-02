Zverev nuovo numero uno del mondo: finisce il regno di Sinner dopo 29 settimane consecutive

Cambia il padrone del ranking ATP. Alexander Zverev è il nuovo numero uno del mondo: il tedesco raggiunge per la prima volta in carriera la vetta della classifica, interrompendo il lungo primato di Jannik Sinner, che aveva mantenuto la leadership per 29 settimane consecutive, 95 in totale divise in tre fasi. Un avvicendamento che ridisegna gli equilibri del tennis maschile e porta Sascha sul gradino più alto del ranking.
Il tedesco si presenta al comando con 9550 punti, appena 100 in più rispetto ai 9450 dell’azzurro, che scivola in seconda posizione. Più distante Carlos Alcaraz (fresco vincitore dell’ATP 500 di Vienna), terzo con 6100 punti, seguito da Ben Shelton (4530) e Daniil Medvedev (3860).
Per “Sascha” si tratta di un traguardo importante, arrivato dopo anni trascorsi stabilmente ai vertici del circuito senza però riuscire a conquistare la prima posizione mondiale. Sinner, invece, vede interrompersi una leadership di 29 settimane, durante i quali ha consolidato il proprio ruolo di riferimento del tennis internazionale.
Alle loro spalle si conferma in sesta posizione Flavio Cobolli, con 3690 punti, mentre Alex de Minaur guadagna un posto e sale al nono dopo la finale raggiunta a Vienna. La top 10 accoglie anche Rafael Jodar, decimo con 3209 punti, mentre esce dal gruppo dei migliori dieci Felix Auger-Aliassime, ora tredicesimo.
La nuova top 10:
1. Alexander Zverev – 9550
2. Jannik Sinner – 9450
3. Carlos Alcaraz – 6100
4. Ben Shelton – 4530
5. Daniil Medvedev – 3860
6. Flavio Cobolli – 3690
7. Arthur Fils – 3525
8. Frances Tiafoe – 3430
9. Alex de Minaur – 3410
10. Rafael Jodar – 3209