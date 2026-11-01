Challenger 100 Brest 2026: primo titolo per Kouame, il 2009 vede le Next Gen Finals

Moise Kouame continua la sua scalata verso il tennis che conta. Il classe 2009 si è aggiudicato il Challenger 100 di Brest 2026 sconfiggendo in finale Martin Damm Jr con il punteggio di 6-4 6-7(5) 7-6(4) in 2 ore e 18 minuti. Con questa vittoria Kouame entrerà per la prima volta nella Top 150 del ranking ATP, collocandosi intorno alla 130esima posizione. Il tennista transalpino balza inoltre al quarto posto della Race Next Gen con 419 punti scavalcando Federico Cinà. L’italiano, eliminato proprio a Brest nei quarti di finale, è fermo a quota 415 ma rimane in ottima posizione per qualificarsi a Reggio Calabria.

Kouame a Brest ha centrato il titolo alla prima finale nel circuito Challenger, arrivata dopo due sconfitte in semifinale (Challenger 125 di Lille e Challenger 50 di Pan Thiet 4). La sua stagione è impreziosita anche da tre titoli ITF e dalla bellissima cavalcata al Roland Garros, dove si è spinto fino al terzo turno. Il primo titolo Challenger rappresenta solo un piccolo passo nei grandi sogni di Kouame, che ha recentemente dichiarato di voler battere il record di 24 Slam vinti da Novak Djokovic.