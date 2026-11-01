Masters 1000 Parigi 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 2 novembre. Tocca subito a Musetti

È tempo di scendere in campo per l’ultimo Masters 1000 stagionale, che va in scena dal 2 all’8 novembre sui campi della Defense Arena di Parigi. Lunedì 2 novembre si giocano i primi match del primo turno, con ben cinque tennisti italiani in campo. Lorenzo Musetti inizia la sua campagna parigina con uno scomodo primo turno contro Hubert Hurkacz, Luciano Darderi sfida il qualificato Rinky Hijikata, mentre Matteo Arnaldi incrocia Cameron Norrie. Impegnati anche i qualificati Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci che si sfideranno per un posto al secondo turno. Di seguito il programma, gli orari e l’ordine di gioco completo di lunedì 2 novembre al Masters 1000 di Parigi 2026.
Programma, orari e ordine di gioco
Court Central
Ore 11:00 – Musetti vs Hurkacz
A seguire – Tabilo vs (5) Jodar
A seguire – Ruud vs (Q) J.M. Cerundolo
Non prima delle 19:00 – Shapovalov vs Khachanov
Non prima delle 20:30 – Humbert vs van de Zandschulp
Court 1
Ore 11:00 – Darderi vs (Q) Hijikata
A seguire – Van Assche vs Navone
A seguire – Norrie vs Arnaldi
Non prima delle 15:30 – (WC) Jacquet vs (Q) Machac
A seguire – (Q) Molcan vs (WC) Droguet
Court 2
Ore 11:00 – Buse vs Bergs
A seguire – Merdia vs Blockx
A seguire – (Q) Bellucci vs (Q) Sonego