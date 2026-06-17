Quote Wimbledon 2026: Sinner super favorito, seguito da Djokovic e Zverev

Jannik Sinner è naturalmente il favorito d’obbligo per Wimbledon 2026 anche secondo i bookmakers. La quota per la vittoria del suo quinto Grand Slam oscilla tra l’1.45 e l’1.50, in linea con quella in previsione dell’ultimo Roland Garros. Non sembra dunque che le condizioni fisiche del numero 1 del mondo abbiano suscitato grossi dubbi.

GLI INSEGUITORI

A seguire il 7 volte vincitore di Wimbledon Novak Djokovic, che si guadagna il secondo posto sul fresco campione slam Alexander Zverev in virtù dello storico su erba: il tedesco non ha mai raggiunto i quarti di finale a SW19. Le loro quote si aggirano rispettivamente tra il 4.50 e l’8.00. Un distacco netto dal primo posto, ma simile a quello che li separa dagli altri concorrenti: nel gruppo degli inseguitori, i meglio pronosticati sono Taylor Fritz, Ben Shelton e Jakub Mensik. Più staccati e visti come outsider invece Joao Fonseca, Daniil Medvedev (due volte semifinalista) e Matteo Berrettini (finalista nel 2021), tenendo ancora in sospeso la presenza dell’idolo di casa Jack Draper.