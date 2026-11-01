Masters 1000 Parigi 2026: anche Sonego in tabellone, superato Vallejo

Due italiani su due: dopo Mattia Bellucci, anche Lorenzo Sonego raggiunge il main draw del Masters 1000 di Parigi 2026 passando per le qualificazioni. Il cammino del torinese è stato molto positivo, soprattutto vista la scarsa forma trovata durante la stagione: dopo aver eliminato Jaume Munar, ottimo giocatore indoor e numero 65 del mondo, Sonego ha eliminato la testa di serie numero 6 delle ‘quali’ Daniel Vallejo con un lottatissimo e caratteristico 6-3 4-6 7-6(5). Il paraguaiano classe 2004 è stato una delle sorprese dell’anno, in cui ha conquistato per la prima volta la top 100 e una miglior classifica in carriera al numero 52.

Al termine di una stagione da sole 12 vittorie nei main draw ATP, la peggiore dal 2018 (escluso il 2020 a causa dei pochi tornei giocati per la pandemia), Sonego dovrà passare da questi momenti per ritrovare fiducia. Qualificandosi al ‘1000’ di Parigi, Lorenzo diventa il settimo italiano in tabellone, raggiunti Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Mattia Bellucci.