Masters 1000 Parigi 2026: Bellucci supera Tirante e si prende il main draw

L’ennesima conferma di questo finale di stagione di Mattia Bellucci arriva alle qualificazioni per il Masters 1000 di Parigi, l’ultimo della stagione 2026. Il numero 66 del mondo non ha perso un set nemmeno contro Thiago Tirante (6-4 6-4), così come al turno precedente con Pablo Carreno Busta (6-1 7-6(3)), accedendo dunque al tabellone principale. Il tennis messo in campo nella tournée asiatica era incoraggiante, e le condizioni veloci indoor europee sono particolarmente adatte per metterlo ulteriormente in risalto, nonostante la velocità della superficie rimanga argomento di dibattito sul Tour.

Continuità

È la terza volta in stagione che Bellucci supera le qualificazioni a un Masters 1000 dopo Miami e Shanghai: così facendo, è riuscito a partecipare al main draw di 8 ‘1000’ su 9 a disposizione. L’unico che manca è Montecarlo, che condivide con Parigi il ruolo di superstite tra i Masters lunghi una settimana, con il più esclusivo tabellone a 64 (con 8 bye). Tra il principato e la capitale francese, Mattia ha migliorato il suo ranking di una quindicina di posizioni, mettendosi in un ottima posizione per aggredire il 2027 con fiducia.