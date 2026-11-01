WTA Tokyo 2026: titolo per Errani/Paolini, dominate Dabrowski/Stefani

Prima il pass per le WTA Finals, poi il titolo. Sara Errani e Jasmine Paolini completano la settimana perfetta conquistando il titolo di doppio del WTA 500 di Tokyo. Sul cemento dell’Ariake Coliseum le azzurre superano in finale la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani, prime teste di serie, con il punteggio di 6-2 6-2. Un successo che dà ulteriore slancio alle campionesse olimpiche di Parigi 2024 in vista dell’ultimo appuntamento della stagione.

La romagnola e la toscana diventano la prima coppia interamente italiana a conquistare il doppio femminile del torneo giapponese. Nell’albo d’oro c’era già Francesca Schiavone, vincitrice nel 2009 insieme alla russa Alisa Kleybanova. Per Errani e Paolini quella di Tokyo era la quattordicesima finale insieme, la seconda del 2026 dopo quella persa a Miami contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Il successo arriva contro le avversarie che le avevano eliminate nei quarti a Pechino.

Testa alle Finals

La qualificazione alle WTA Finals era arrivata già in semifinale, grazie al 6-4 6-0 in un’ora e 16 minuti contro la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls, rivali dirette per l’ultimo posto disponibile. Le azzurre saranno così protagoniste per il terzo anno consecutivo nel torneo di fine stagione, in programma a Indian Wells dall’8 al 15 novembre. Le altre sette coppie sono Siniakova-Townsend, Dabrowski-Stefani, Guo Hanyu-Kristina Mladenovic, Cristina Bucsa-Nicole Melichar-Martinez, Hsieh Su-Wei-Jelena Ostapenko, Ellen Perez-Demi Schuurs ed Elise Mertens-Zhang Shuai. Dopo le eliminazioni nei gironi del 2024 e del 2025, Errani e Paolini proveranno a compiere un altro passo avanti.