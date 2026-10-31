Montepremi Atp Masters 1000 Parigi 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP Masters 1000 di Parigi 2026, in programma dall’1 all’8 novembre. Ultimi punti da assegnare prima delle Finals e la lotta è più che serrata per le posizioni finali. Tra questi anche Flavio Cobolli, che vede il traguardo vicino ma deve anche fare i conti con il problema muscolare avvertito a Vienna. C’è chi il pass per Torino lo ha già staccato da tempo, come i primi due favoriti Zverev e Alcaraz, i quali in ogni caso vorranno arrivare in Piemonte alzando un trofeo. Il prize money totale dell’ATP Masters 1000 di Parigi 2026 corrisponde a 6 milioni 309 mila 095 euro. Per il vincitore 1000 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 PARIGI 2026
PRIMO TURNO – € 25.220 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 45.520 (50 punti)
SECONDO TURNO – € 84.890 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – € 158.700 (200 punti)
SEMIFINALE – € 290.960 (400 punti)
FINALE – € 532.120 (650 punti)
VINCITORE – € 974.370 (1000 punti)