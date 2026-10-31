ATP 500 Vienna 2026: Alcaraz in finale, Medvedev cede in due set

Carlos Alcaraz si prende la finale dell’ATP 500 di Vienna. Lo spagnolo supera Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4 7-6(2) e si giocherà il titolo contro il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Alex de Minaur. Il numero tre del mondo raggiunge così per la prima volta l’ultimo atto del torneo austriaco, migliorando la semifinale del 2021. Per il murciano arriva anche la rivincita sul russo, che lo aveva fermato quest’anno in semifinale a Indian Wells: il bilancio dei confronti diretti sale a sette vittorie contro tre. Medvedev interrompe invece una serie di sette successi consecutivi, iniziata con il titolo di Almaty. Già certo della qualificazione alle ATP Finals di Torino, conquistata grazie alla vittoria nei quarti su Adrian Mannarino, il russo si preparerà all’appuntamento passando dal Masters 1000 di Parigi.

Seconda finale dal rientro

Per Alcaraz è un’altra tappa nel percorso di risalita dopo il lungo stop per l’infortunio al polso che lo ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon. Tornato in campo agli Us Open, lo spagnolo si è spinto fino ai quarti, prima di arrendersi a Ben Shelton al quinto set. È poi tornato a vincere a Tokyo, battendo Jiri Lehecka in finale, mentre a Shanghai si è fermato al terzo turno contro Zizou Bergs. A Vienna, dove è entrato grazie a una wild card, ha eliminato nell’ordine Karen Khachanov, Nikoloz Basilashvili e Tommy Paul, prima del successo su Medvedev.

Striscia positiva nei 500

Si allunga intanto la sua striscia negli ATP 500: con questa vittoria diventano 25 i successi consecutivi nella categoria. L’ultima sconfitta resta quella contro Holger Rune nella finale di Barcellona del 2025. Una continuità confermata anche in questa stagione dai titoli di Doha e Tokyo e ora dalla finale austriaca, dove Alcaraz andrà a caccia del quarto trofeo del suo 2026.