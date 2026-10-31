Qualificazioni Masters 1000 Parigi 2026: Bellucci al turno decisivo

Al primo turno di qualificazioni del Masters 1000 di Parigi 2026, Mattia Bellucci supera in 1 ora e 35 minuti lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.74 ATP) con il punteggio di 6-1 7-6(3). Al turno decisivo, il lombardo sfiderà il vincente della partita tra l’argentino Thiago Agustin Tirante e l’americano Zachary Svajda. Una prestazione più che convincente da parte dell’azzurro che vuole accedere al main draw di un Masters 1000 per l’ottava volta in stagione, la terza passando per le qualificazioni, avendo saltato solo il Masters 1000 di Monte-Carlo per partecipare al Challenger di Monza.

Dopo aver dominato il primo set, Mattia va sotto di un break nel secondo, ma con una grande reazione riesce a riportare il match dalla sua parte e a chiuderlo al tie-break. Al loro terzo scontro diretto, i due si erano già affrontati quest’anno alle ‘quali’ dell’ATP 250 di Brisbane, incontro vinto dallo spagnolo al terzo set.

Reduce da una positiva tournee asiatica, in cui ha raggiunto due finali nel circuito Challenger vincendo il titolo nel 125 di Jinan, Bellucci si trova attualmente in 66esima posizione nella classifica mondiale con 824 punti. L’obiettivo del nativo di Busto Arsizio per questo finale di stagione è quello di guadagnare più punti possibili e migliorare il suo best ranking di 63, toccato per la prima volta a luglio 2025.