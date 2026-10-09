Shanghai, Mannarino elimina Cobolli in tre set, Shelton festeggia il compleanno con una vittoria

Adrian Mannarino supera Flavio Cobolli al termine di una sfida in cui il francese si dimostra più incisivo nei momenti decisivi. Dopo aver dominato il primo set per 6-1, Mannarino subisce la reazione dell’azzurro, che conquista il secondo parziale per 6-4. Nel terzo set, però, il francese si impone per 6-3 e conquista la vittoria. Successo anche per Ben Shelton, che festeggia il compleanno superando Daniel Altmaier in due set, mentre Andrey Rublev incassa una sconfitta a sorpresa contro il giapponese Rei Sakamoto.

Il francese parte con il piede giusto e mette subito in difficoltà Flavio Cobolli. Il francese trova profondità e precisione nei colpi, prende il controllo degli scambi e si guadagna gli applausi del pubblico del Grandstand 2. L’azzurro fatica a entrare in partita e soprattutto non riesce a trovare continuità con la prima di servizio, con percentuali basse che complicano il suo tentativo di restare agganciato al punteggio. Nonostante questo, Cobolli riesce a mettere a segno una decina di ace nel corso della sfida contro i quattro del transalpino. Il primo set si chiude con un netto 6-1 per Mannarino.

Nel secondo parziale, il finalista del Roland Garros 2026 reagisce, aumenta l’intensità e trova maggiore continuità negli scambi, riuscendo a conquistare la frazione per 6-4. La sfida torna così in discussione, ma nel terzo set un Mannarino più cattivo riesce a contenere il tentativo di rimonta dell’azzurro e a chiudere a proprio favore la partita per 6-3. Per Cobolli termina in anticipo il Masters 1000 di Shanghai 2026.

Sugli altri campi, Ben Shelton festeggia il compleanno con una vittoria in due set contro Daniel Altmaier. L’americano, numero 4 del mondo, si impone 6-3, 7-6(8), al termine di una partita in cui il tedesco prova fino all’ultimo a restare in corsa, senza però riuscire a completare la rimonta nel secondo set. A fare la differenza è la superiorità di Shelton, che gestisce meglio i momenti decisivi e chiude l’incontro in due parziali.

La sorpresa di giornata arriva invece dalla sconfitta di Andrey Rublev, battuto dal giapponese Rei Sakamoto con il punteggio di 6-4, 6-4. Il russo non riesce a ribaltare l’inerzia della sfida e incassa un’eliminazione inattesa.