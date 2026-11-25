“Le classifiche ATP in Davis contano relativamente. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano e va bene così, abbiamo sfruttato poche palle break e dobbiamo lavorare su quello. Complimenti a Lorenzo (Musetti ndr.) che è tornato alla vittoria in Davis, Flavio (Cobolli ndr.) ha dato tutto e il doppio è stato molto sofferto, ma i ragazzi ci tenevano”. Così, ai microfoni di SuperTennis, Filippo Volandri, capitano dell’Italia in Coppa Davis, dopo il successo sulla Corea del Sud all’esordio nelle Final Eight. “Vavassori ha fatto un doppio strepitoso in risposta e al servizio, ha dimostrato di essere uno dei migliori doppisti al mondo. Repubblica Ceca? Sarà una partita tosta, dobbiamo preparare tutti gli scenari possibili e recuperare energie per venerdi”, aggiunge Volandri.

“Questo è il bello della Davis. Ho provato a giocare bene come Bolelli, ma ci ho messo tutto come faccio sempre. Sono felice di essere qui e un grazie al pubblico che ci ha fatto sentire il suo supporto dall’inizio alla fine”, le parole di Matteo Berrettini dopo la vittoria, in coppia con Andrea Vavassori, contro Chung/Kwon. “Sono felicissimo, vorrei prima di tutto ringraziare Bolelli perché se sono qui è grazie a lui. Un grazie anche al pubblico che è stato pazzesco, continuiamo a spingere per andare a caccia della vittoria”, aggiunge Vavassori.