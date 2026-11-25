Flavio Cobolli non nasconde la delusione dopo la sconfitta contro Soonwoo Kwon, che ha superato l’azzurro con il punteggio di 3-6 7-6(3) 7-6(5), riportando in parità la sfida tra Italia e Corea del Sud in Coppa Davis. Al termine dell’incontro, il romano ha analizzato la propria prestazione, sottolineando il rammarico per il risultato ma anche il valore della prova offerta.

“Abbiamo lottato, ho lottato fino alla fine con il massimo delle mie forze ed è stata una delle partite migliori dell’ultimo periodo, contro un giocatore che non vale sicuramente la classifica che ha adesso”, ha dichiarato Cobolli. L’azzurro ha poi riconosciuto i meriti dell’avversario, mostrando sorpresa per la reazione del coreano dopo aver perso il primo set: “Mi ha molto sorpreso, dopo aver perso il primo set, questa reazione, un po’ strana”.

Il dispiacere per non essere riuscito a portare il punto all’Italia è evidente, soprattutto per il peso che la sfida aveva nell’economia del confronto. Cobolli ha però voluto ringraziare i compagni per il sostegno ricevuto durante la partita, ribadendo l’importanza del gruppo in un momento complicato.

“I ragazzi mi hanno subito supportato, siamo molto uniti, quindi adesso non c’è tempo di pensare sicuramente alla mia partita che mi dispiace aver perso, ma siamo concentrati sul doppio e speriamo di portare avanti i nostri colori“, ha concluso il romano, invitando la squadra a guardare all’impegno di doppio.