Alla vigilia del debutto della Germania in Coppa Davis contro la Gran Bretagna, Alexander Zverev ha parlato anche di Jannik Sinner. Il tedesco si è soffermato sulle condizioni dell’azzurro dopo l’operazione, augurandosi che possa recuperare completamente nel giro di tre o quattro mesi.

“Penso che sia mentalmente forte. Spero che prenda ogni passo seriamente e che tra tre o quattro mesi possa tornare al 100% e a giocare”, ha dichiarato Zverev, che ha poi sottolineato l’importanza dell’azzurro nel circuito: “È ovviamente uno dei miei più grandi rivali e uno dei giocatori più difficili da battere”.

Il numero uno del mondo ha infine ricordato la propria esperienza con gli infortuni, mostrando comprensione per la situazione del tennista italiano: “Io ci sono passato, so cosa si prova con un infortunio, non lo auguro a nessuno“.

Parole che assumono un significato particolare anche alla luce del percorso personale di Zverev, che conosce bene le difficoltà di un lungo recupero e sa cosa significa dover lottare per tornare in campo dopo un infortunio.