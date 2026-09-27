Alcaraz sul ritorno di Ferrero: “Davvero felice, averlo nel Tour sarà fantastico”

Juan Carlos Ferrero, ex allenatore di Carlos Alcaraz, ha recentemente annunciato che nel 2027 tornerà ad allenare nel tennis professionistico. Tuttavia, il coach spagnolo ha detto di non poter ancora rivelare chi sarà il prossimo giocatore o la prossima giocatrice ad averlo nel proprio box. Intervistato dal giornalista britannico James Gray alla vigilia della Laver Cup 2026, Alcaraz ha detto la sua. Il 7 volte campione Slam si è espresso così: “Sono davvero felice che Ferrero torni nel circuito, vederlo in giro sarà fantastico“.

Attestato di stima

Il murciano ha anche aggiunto: “Chiunque allenerà credo che diventerà un giocatore fantastico“. Dichiarazioni che dimostrano la totale assenza di ruggini tra i due, nonostante l’improvvisa interruzione del loro rapporto professionale nel dicembre 2025. Alcaraz che, dopo le belle parole spese per Jannik Sinner, ha voluto mostrare grande rispetto per l’allenatore con cui ha costruito enormi successi (6 Slam) e scritto pagine di storia del tennis. Sotto la guida di Ferrero, infatti, lo spagnolo divenne il più giovane numero 1 al mondo di sempre (il 19 settembre 2022, quando aveva 19 anni, 4 mesi e 7 giorni).

In attesa di scoprire il futuro di Ferrero, il classe 2003 è impegnato nella Laver Cup dove ha contribuito a riportare al Team Europe un titolo che manca dal 2024. Nelle prime due partite disputate, Alcaraz ha vinto il doppio assieme a Jakub Mensik contro Alexander Bublik e Taylor Fritz (6-4 6-4), per poi sconfiggere lo statunitense anche in singolare al match tie-break (6-3 4-6 13-11).