Laver Cup 2026: Zverev batte Tien e restituisce la coppa al Team Europe

La nona Laver Cup va al Team Europe: decisiva la vittoria di Alexander Zverev contro Learner Tien per 7-6(3) 6-3 nel secondo match del Day 3. Il tedesco ha riportato la coppa in Europa nella O2 Arena di Londra alla sconfitta subita nel Day 2 da Alex De Minaur da 6-2 5-3 sopra con la vittoria in coppia con Casper Ruud e infine con i tre punti decisivi per regalare alla sua squadra il sesto trofeo della Laver Cup. Il Team World aveva vinto tre delle ultime quattro edizioni, compresa quella del 2025, al Chase Center di San Francisco per 15 a 9.

La giornata si conclude dunque in anticipo e il tie si chiude 13 a 5, una volta resi ininfluenti gli eventuali ultimi due match (3 punti per vittoria nel Day 3). Oltre a Zverev, altrettanto decisivo il doppio giocato subito prima e vinto da Flavio Cobolli e Jakub Mensik, coppia underdog contro i più scafati Taylor Fritz e Alex De Minaur. La coppia italo-ceca ha portato subito Team Europe a match point con un sorprendente 7-5 6-3.

Il match

Il match, così come l’intero weekend, è stato decisamente condizionato dalla morbidezza della superficie, che assorbiva la maggior parte della velocità e dell’altezza dei colpi. Il risultato è stato una partita di servizi indeboliti, molti scambi lunghi, pochi vincenti e grandi difese. La situazione punto a punto non è mai veramente finita fino all’ultimo: anche nel secondo set, quando Zverev è andato avanti di un break portandosi sul 4-2, ha dovuto rimontare uno 0-40 per vincere il game e mettere finalmente un po’ di distanza tra lui e l’avversario. Tien che comunque è stato nuovamente competitivo alla sua prima Laver Cup dopo il successo contro Flavio Cobolli del Day 2.

La specialità di Zverev

Zverev ha perso una sola volta nelle ultime 47 partite giocate contro un mancino, l’unico a batterlo era stato proprio Tien all’ATP 500 di Acapulco 2025 per 6-3 6-4. La striscia è condizionata dalla semifinale del Roland Garros 2022 giocata dal tedesco contro Rafa Nadal, in cui Zverev subì l’orrendo infortunio che lo tenne fuori dal campo per sei mesi. Quella sconfitta, per quanto particolare, conta statisticamente come subita da un macino. Ripartito nel 2023, il numero uno della Race to Turin 2026 ha perso contro Marc-Andre Huesler in un tie di Coppa Davis Germania-Svizzera prima di risolvere definitivamente il rebus.