Laver Cup 2026, Cobolli e Mensik vincono il doppio: Team Europe a un passo dal titolo

Parte nel migliore dei modi la giornata decisiva di Laver Cup per Team Europe. Flavio Cobolli e Jakub Mensik battono Alex De Minaur e Taylor Fritz con il punteggio di 7-5 6-3, portando a casa i tre punti messi in palio dal doppio della domenica.

Una vittoria pesante, che permette alla squadra di Yannick Noah di allungare sul 10-5. Al Team Europe, a questo punto, manca solamente un successo per raggiungere quota 13 e riprendersi la Laver Cup.

C’è grande equilibrio nelle prime fasi dell’incontro, poi Cobolli e Mensik trovano il break nel dodicesimo gioco del primo set strappando il parziale per 7-5. Da lì, la coppia del Team World prova a rialzarsi ma finisce invece per spegnersi progressivamente, mentre il duo Cobolli/Mensik funziona, con l’uno che comanda da fondo e l’altro che puntualmente chiude agevolmente a rete. Il secondo set si chiude per 6-3, e con esso la partita.

Per Cobolli arriva anche il riscatto dopo la sconfitta subita sabato contro Learner Tien, che aveva battuto l’azzurro 6-3 2-6 10-7. Mensik trova invece un’altra vittoria in doppio dopo quella ottenuta venerdì insieme a Carlos Alcaraz contro Alexander Bublik e lo stesso Fritz.

Il doppio della domenica aveva un peso particolare: con i match dell’ultima giornata che valgono tre punti, una vittoria di De Minaur e Fritz avrebbe infatti portato Team World avanti 8-7. Sono invece Cobolli e Mensik a mettere Team Europe nelle condizioni migliori possibili prima dei singolari.

Il prossimo incontro vedrà Alexander Zverev opposto a Learner Tien. Una vittoria del tedesco chiuderebbe i conti e consegnerebbe la Laver Cup a Team Europe.