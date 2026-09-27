Noskova e il ballo con Sinner: “Non ci eravamo preparati ma ci siamo divertiti”

Linda Noskova è tra le protagoniste delle Final Eight di Billie Jean King Cup 2026, giocate a Shenzhen, Cina. La Repubblica Ceca della numero 6 del mondo è arrivata fino alla finale contro l’Ucraina, ma prima dell’appuntamento conclusivo ha chiacchierato con il nostro Lorenzo Ercoli, la cui intervista integrale è disponibile su YouTube.

Il ballo dei vincitori

La classe 2004, nel 2026, si è costruita la sua prima stagione da top 10, culminata con la vittoria a Wimbledon ottenuta in finale proprio contro la sua compagna di squadra in BJK Cup Karolina Muchova. Come da tradizione, la campionessa di Wimbledon è tenuta a concedere un ballo al vincitore del singolare maschile, in questo caso Jannik Sinner. Noskova ha ricordato l’episodio: “No, non ci siamo preparati. Non abbiamo avuto modo di ‘allenarci’, e penso si sia visto”.

Il ballo dei vincitori è spesso un momento di imbarazzo, visto che non tutte le star del tennis possiedono questo tipo di naturalezza sul palco: “È stato un momento spontaneo, è stato divertente proprio perché non è stata una messa in scena”. Effettivamente, è difficile avere la presenza scenica di un Novak Djokovic, per esempio, ma fare peggio (si scherza) del ballo Swiatek-Sinner del 2025 era difficile.