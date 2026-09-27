Billie Jean King Cup 2026, Muchova batte Kalinina: Repubblica Ceca avanti nella finale

Inizia nel migliore dei modi per la Repubblica Ceca la finale di Billie Jean King Cup 2026 contro l’Ucraina. Karolina Muchova supera Anhelina Kalinina con il punteggio di 6-2 6-3, al termine di un match di un’ora e dieci minuti, e consegna alla sua nazionale il primo punto della sfida di Shenzhen.
La numero 8 del ranking WTA era già stata protagonista nella semifinale contro la Spagna, quando aveva battuto Jessica Bouzas Maneiro 7-5 6-4. Contro Kalinina arriva un altro successo importante, questa volta nella partita che apre la finale.
Si ferma invece la striscia positiva di Kalinina, arrivata all’ultimo atto senza sconfitte in singolare nella edizione 2026 delle Billie Jean King Cup Finals. L’ucraina aveva battuto Jana Otzipka nei quarti contro il Belgio e Tyra Caterina Grant nella semifinale vinta contro l’Italia, contribuendo in maniera decisiva alla prima qualificazione dell’Ucraina in finale nella storia della competizione.
Con il successo di Muchova, la Repubblica Ceca si porta dunque sull’1-0. Nel secondo singolare Linda Noskova affronterà Elina Svitolina, con l’Ucraina chiamata a vincere per portare la finale al doppio decisivo.