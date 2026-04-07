Madrid Open 2026: wild card a Cinà per il main draw e Grant per le qualificazioni

In attesa dell’ufficialità, AS ha svelato in anticipo le wild card per il Madrid Open 2026, in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Tra gli invitati spiccano diversi spagnoli ma anche numerosi tennisti sponsorizzati da IMG, proprietaria del torneo. E ci sono anche due italiani tra i protagonisti alla Caja Màgica grazie a una wild card. Federico Cinà ha ricevuto un invito per il tabellone maschile, mentre Tyra Grant prenderà parte al tabellone femminile di qualificazioni.
Gli altri inviti più prestigiosi sono stati riservati a Gael Monfils e a tre iberici: un veterano come Pablo Carreño e due giovani prospetti come Rafa Jódar e Martín Landaluce. Tra le donne, invece, omaggiate la beniamina di casa Paula Badosa, Robin Montgomery, Ashlyn Krueger, Victoria Jiménez, Ajla Tomljanovic, Emiliana Arango, Carlota Martínez e la quarantacinquenne Venus Williams. Di seguito l’elenco completo.
MAIN DRAW MASCHILE
Federico Cinà
Gael Monfils
Pablo Carreño
Rafael Jódar
Martín Landaluce
MAIN DRAW FEMMINILE
Paula Badosa
Robin Montgomery
Venus Williams
Victoria Jiménez
Ajla Tomljanovic
Ashlyn Krueger
Emiliana Arango
Carlota Martínez
QUALIFICAZIONI MASCHILI
Darwin Blanch
Moise Kouame
Manas Dhame
Diego Dedura
Rei Sakamoto
QUALIFICAZIONI FEMMINILI
Ksenia Efremova
Tyra Grant
Ruth Roura
Julieta Pareja
Nauhanny da Silva
Laura Samson