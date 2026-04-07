Madrid Open 2026: wild card a Cinà per il main draw e Grant per le qualificazioni

In attesa dell’ufficialità, AS ha svelato in anticipo le wild card per il Madrid Open 2026, in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Tra gli invitati spiccano diversi spagnoli ma anche numerosi tennisti sponsorizzati da IMG, proprietaria del torneo. E ci sono anche due italiani tra i protagonisti alla Caja Màgica grazie a una wild card. Federico Cinà ha ricevuto un invito per il tabellone maschile, mentre Tyra Grant prenderà parte al tabellone femminile di qualificazioni.

Gli altri inviti più prestigiosi sono stati riservati a Gael Monfils e a tre iberici: un veterano come Pablo Carreño e due giovani prospetti come Rafa Jódar e Martín Landaluce. Tra le donne, invece, omaggiate la beniamina di casa Paula Badosa, Robin Montgomery, Ashlyn Krueger, Victoria Jiménez, Ajla Tomljanovic, Emiliana Arango, Carlota Martínez e la quarantacinquenne Venus Williams. Di seguito l’elenco completo.

MAIN DRAW MASCHILE

Federico Cinà

Gael Monfils

Pablo Carreño

Rafael Jódar

Martín Landaluce

MAIN DRAW FEMMINILE

Paula Badosa

Robin Montgomery

Venus Williams

Victoria Jiménez

Ajla Tomljanovic

Ashlyn Krueger

Emiliana Arango

Carlota Martínez

QUALIFICAZIONI MASCHILI

Darwin Blanch

Moise Kouame

Manas Dhame

Diego Dedura

Rei Sakamoto

QUALIFICAZIONI FEMMINILI

Ksenia Efremova

Tyra Grant

Ruth Roura

Julieta Pareja

Nauhanny da Silva

Laura Samson