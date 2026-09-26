Laver Cup, Ruud-Zverev battono Bublik-Nakashima: il Team Europe conquista altri due punti

Casper Ruud e Alexander Zverev completano l’opera e conquistano il doppio contro Alexander Bublik e Brandon Nakashima. La coppia del Team Europe, dopo aver vinto il primo set per 6-4, porta a casa anche il tie 7-6(7) e firma un altro successo nella sfida contro il Team World.

Ruud e Zverev si dimostrano solidi nei momenti decisivi e riescono a gestire il vantaggio costruito nel primo set. Bublik e Nakashima provano a rimanere in partita, ma la coppia europea mantiene il controllo del match fino alla conclusione.

Per il Team Europe arrivano così altri due punti nella classifica della Laver Cup. Un successo importante al termine della seconda giornata, con Ruud e Zverev che chiudono il programma di giornata regalando all’Europa un altro risultato positivo.

Il Team World deve invece fare i conti con una nuova sconfitta nel doppio, dopo quella subita nella prima giornata da Bublik e Taylor Fritz contro Carlos Alcaraz e Jakub Mensik.