Laver Cup 2026, Cobolli tenta la rimonta ma non basta: vince Tien al match tie-break

Esordio amaro per Flavio Cobolli nella Laver Cup 2026. L’azzurro riesce a rimettere in piedi la partita contro Learner Tien dopo aver perso il primo set, ma si arrende al match tie-break a dieci punti: 3-6 6-2 10-7 il punteggio finale, in un’ora e quarantanove minuti. I due punti del primo incontro della seconda giornata vanno così al Team World.

Tien parte meglio e porta a casa il primo parziale per 6-3. Cobolli cambia passo nel secondo: mette subito pressione nei turni di battuta dello statunitense, trova due break e allunga fino al 6-2. Tutto si decide quindi al super match tie-break, dove questa volta è Tien ad avere la meglio e a fermare la rimonta dell’italiano, che anche in questo caso ha venduto cara la pelle prima di arrendersi.

Quello di Londra era il terzo confronto tra i due. Tien aveva vinto il primo, disputato sul cemento di Pechino nel 2025, mentre Cobolli si era preso la rivincita a maggio al Roland Garros, dominando 6-2 6-2 6-3. Alla O2 Arena è lo statunitense ad aggiudicarsi il nuovo capitolo della sfida.