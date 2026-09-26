Amanda Anisimova salta il WTA 1000 di Pechino: non difenderà il titolo

Amanda Anisimova non prenderà parte al WTA 1000 di Pechino. La statunitense, campionessa in carica del torneo, sarà quindi una delle assenti più pesanti nel tabellone del China Open.

Anisimova aveva già rinunciato nei giorni scorsi al WTA 500 di Singapore per un problema al polso sinistro. La numero 11 del mondo avrebbe dovuto iniziare proprio da lì la propria trasferta asiatica, ma non è mai scesa in campo dopo il bye al primo turno.

Adesso arriva anche la rinuncia a Pechino, dove avrebbe avuto parecchio da difendere. Nel 2025 Anisimova aveva infatti conquistato il titolo superando Linda Noskova in finale con il punteggio di 6-0 2-6 6-2, vincendo il secondo WTA 1000 della sua carriera.

Un forfait che le costerà dunque i 1000 punti conquistati dodici mesi fa. Resta da capire quando la statunitense potrà tornare in campo e quali saranno i suoi programmi per il resto della stagione.