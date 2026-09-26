ATP 250 Chengdu 2026: Cinà fuori agli ottavi, Muller vince in 2 set

Si ferma al secondo turno il torneo di Federico Cinà. All’ATP 250 di Chengdu 2026, il palermitano, entrato nel main draw da lucky loser, cede al qualificato Alexandre Muller (n.135 ATP) per 7-6(3) 6-1 in 1 ora e 27 minuti di gioco. Dopo un primo turno convincente in cui ha dominato l’argentino Camilo Ugo Carabelli, ‘Palli’ lotta per un set contro il francese, capace di dominare il tie-break e il secondo parziale per archiviare la pratica.
Reduce dalla prima qualificazione in carriera al tabellone principale dello US Open, l’azzurro non ha cominciato nel migliore dei modi la sua tournee asiatica perdendo al primo turno del Challenger 75 di Guangzhou contro il giapponese James Trotter in 1 ora di partita. Il prossimo appuntamento per il classe 2007 è il Challenger 100 di Jingshan, in programma dal 29 settembre al 4 ottobre, per provare a entrare nel tabellone di qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai, il penultimo ‘1000’ della stagione.