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BJK Cup 2026: esordio per Grant, giocherà contro Kalinina in semifinale

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Tyra Grant all'ATV Bancomat Tennis Open 2026
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Grandi sorprese in Billie Jean King Cup 2026, dove l’Italia si sta preparando ad affrontare l’Ucraina in semifinale per raggiungere la Repubblica Ceca di Muchova e Noskova in finale. Insieme a Jasmine Paolini, che da numero uno della formazione incontrerà la veterana Elina Svitolina, ci sarà Tyra Grant. La 18enne, numero 150 WTA, è stata preferita da Tathiana Garbin alle più esperte Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, rispettivamente numero 67 e 130 del ranking mondiale.

Grant, all’esordio assoluto in Billie Jean King Cup, se la vedrà con Anhelina Kalinina, numero 48 WTA e protagonista di una prova non scintillante contro la belga Otzipka nei quarti di finale. Aprirà il tie proprio la sfida tra numero 2 tra Grant e Kalinina. A seguire Paolini-Svitolina e, in caso di parità, toccherà al doppio Errani/Paolini, già decisivo contro la Cina, contro Kalinina/Kichenok.

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