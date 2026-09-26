BJK Cup 2026: esordio per Grant, giocherà contro Kalinina in semifinale

Grandi sorprese in Billie Jean King Cup 2026, dove l’Italia si sta preparando ad affrontare l’Ucraina in semifinale per raggiungere la Repubblica Ceca di Muchova e Noskova in finale. Insieme a Jasmine Paolini, che da numero uno della formazione incontrerà la veterana Elina Svitolina, ci sarà Tyra Grant. La 18enne, numero 150 WTA, è stata preferita da Tathiana Garbin alle più esperte Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, rispettivamente numero 67 e 130 del ranking mondiale.

Grant, all’esordio assoluto in Billie Jean King Cup, se la vedrà con Anhelina Kalinina, numero 48 WTA e protagonista di una prova non scintillante contro la belga Otzipka nei quarti di finale. Aprirà il tie proprio la sfida tra numero 2 tra Grant e Kalinina. A seguire Paolini-Svitolina e, in caso di parità, toccherà al doppio Errani/Paolini, già decisivo contro la Cina, contro Kalinina/Kichenok.