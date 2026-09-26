BJK Cup 2026, contro l’Ucraina la prima volta di Grant. Quando hanno esordito le altre azzurre?

La prima volta in azzurro non si scorda mai. E difficilmente Tyra Grant si scorderà del 26 settembre 2026, giorno in cui è arrivato l’esordio con la maglia della nazionale in Billie Jean King Cup. Dopo aver già fatto parte del quintetto che nel 2025 conquistò a Shenzen il secondo titolo di fila nella competizione, la classe 2008 è stata scelta dalla capitana Tathiana Garbin per aprire la semifinale con l’Ucraina contro Anhelina Kalinina. Ma quanto tempo è passato dall’esordio delle altre convocate azzurre?

Errani, l’esordio con Garbin

La storia di Sara Errani, con quella che allora si chiamava ancora Fed Cup, inizia nel febbraio del 2008 in doppio contro la Spagna a Napoli. In quell’occasione l’emiliana scese in campo al fianco dell’attuale capitana della nazionale Garbin, all’ultimo match giocato con l’Italia, battendo 6-4 6-3 Nuria Llagostera e Carla Suarez Navarro. Da quel lontano debutto di 18 anni fa, Sarita è diventata una vera e propria colonna della nazionale azzurra, conquistando ben 5 titoli. Detiene inoltre il record italiano per il maggior numero di incontri totali vinti nella competizione con 29 successi.

Paolini, la prima volta con Trevisan

L’esordio assoluto di Jasmine Paolini risale invece al febbraio 2017 in occasione della sfida contro la Slovacchia a Forlì. Convocata per la prima volta dalla capitana Garbin, la toscana scese in campo in doppio al fianco di Martina Trevisan, anche lei al debutto nella competizione, vincendo per ritiro, sul 5-2 del primo set, il confronto con Anna Karolina Schmiedlova e Rebecca Sramkova.

Cocciaretto e Bronzetti, inizio con una sconfitta

Un anno più tardi rispetto all’esordio di Paolini, ricevette la primissima convocazione in maglia azzurra anche Elisabetta Cocciaretto ad appena 17 anni. La marchigiana debuttò in doppio proprio al fianco di Paolini perdendo per 6-4 6-3, nel febbraio 2018, il doppio contro le spagnole Georgina Garcia-Perez e Maria Jose Martinez Sanchez andato in scena a Chieti.

In doppio anche l’esordio di Lucia Bronzetti nell’aprile del 2022 contro la Francia. Al fianco di Trevisan, la romagnola si arrese a Oceane Dodin e Kristina Mladenovic per 7-6(4) 6-1 ad Alghero.

Il debutto di Garbin

Per l’esordio assoluto da giocatrice della nostra attuale capitana Garbin bisogna invece tornare alla sfida dell’aprile 1999 contro la Spagna. In coppia con Adriana Serra Zanetti, Tathiana uscì sconfitta dal match con Gala Leon Garcia e Maria Sanchez Lorenzo per 7-5 6-0.