Cinà fuori al secondo turno a Chengdu: cosa cambia nella Race per le Next Gen ATP Finals?

Manca sempre meno alle ATP Next Gen Finals 2026, l’obiettivo principale del finale di stagione di Federico Cinà. Il palermitano, grazie al secondo turno raggiunto all’ATP 250 di Chengdu, ha guadagnato 20 punti nella Race verso Reggio Calabria, a cui vanno aggiunti i 12 delle qualificazioni del torneo cinese. L’azzurro, infatti, aveva perso al turno decisivo contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, prima di entrare nel tabellone principale da lucky loser e concludere il suo percorso a Chengdu con 32 punti conquistati. Grazie a questo risultato, ‘Palli’ è salito in quarta posizione a 344 punti e ha momentaneamente superato in classifica il giapponese Rei Sakamoto, fermo a quota 321.

Per Federico saranno fondamentali i prossimi appuntamenti per blindare il quarto posto nella Race. Il classe 2007 scenderà in campo nel Challenger 100 di Jingshan (29 settembre-4 ottobre), prima di giocare, in caso di ingresso in tabellone, le qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai che potrebbe rappresentare il vero spartiacque in vista delle Finals di Reggio Calabria. Prima del torneo di fine stagione, Cinà parteciperà al Challenger 125 di Olbia, alle quali di un altro ‘250’ e concluderà probabilmente con il Challenger 100 francese di Brest.

Chi sono gli inseguitori di Cinà?

Oltre al già citato Sakamoto, a contatto ci sono lo statunitense Darwin Blanch e l’austriaco Joel Schwarzler, rispettivamente a quota 314 e 305 punti. Il primo è reduce dalla sconfitta al secondo turno del Challenger 100 di San Diego 2, il secondo dall’uscita al primo round del Challenger 75 di Filippopoli 4. L’ottavo posto è momentaneamente occupato dal tedesco Diego Dedura con 292 punti, inseguito dal gioiellino francese Moise Kouame (287).

L’obiettivo di Cinà è quello di mantenersi a distanza da questi per tenersi stretto la sua quarta posizione. Troppo lontani i primi tre per pensare ad un sorpasso: Martin Landaluce (748), Joao Fonseca (1200) e Rafael Jodar (2509) sono sicuri di rientrare tra i primi 8, anche se la presenza dei primi due non è per nulla scontata.