BJK Cup 2026, Svitolina batte Paolini e porta l’Ucraina in finale: Italia eliminata

Si ferma in semifinale il tentativo di difesa del titolo da parte dell’Italia alle Billie Jean King Cup Finals 2026. Dopo il punto conquistato dall’Ucraina nel primo singolare, con la vittoria in due set di Anhelina Kalinina su Tyra Grant, a chiudere il tie è Elina Svitolina, che supera in modo netto Jasmine Paolini con il punteggio di 6-2 6-2 e porta per la prima volta la sua nazionale in finale.

Serviva un’altra vittoria di Paolini per tenere nuovamente in vita le azzurre e rimandare tutto al doppio decisivo. Questa volta, però, la numero uno italiana non è riuscita a completare la rimonta: in sofferenza sin dall’inizio dell’incontro, e breakkata in apertura di entrambi i set, non è mai riuscita a reagire al tennis aggressivo di Svitolina. La partita si è chiusa dopo appena un’ora e quattro minuti.

Si interrompe così a dieci la striscia di vittorie consecutive di Paolini in Billie Jean King Cup, iniziata nelle precedenti edizioni e proseguita giovedì con il successo in due set su Zheng Qinwen. Nel 2025, sempre nella semifinale di Shenzhen, l’azzurra aveva invece battuto Svitolina in rimonta, prima di vincere insieme a Sara Errani il doppio che aveva portato l’Italia in finale.

Per l’Ucraina si tratta dunque di una rivincita completata con successo e della prima finale nella storia della competizione, esistente dal 1963. Ad attenderla domenica ci sarà la Repubblica Ceca, che nell’altra semifinale ha superato la Spagna 2-0.