Laver Cup 2026, De Minaur batte Zverev in rimonta e porta il Team World in vantaggio

Sconfitta per Alexander Zverev all’esordio nella Laver Cup 2026. Al ritorno in campo dopo il titolo conquistato allo US Open, il numero due del mondo si è arreso in rimonta ad Alex de Minaur con il punteggio di 2-6 7-6(5) 11-9. Il Team World è dunque per la prima volta in vantaggio portandosi sul 5-3 dopo che Learner Tien aveva rimesso tutto in parità battendo, in apertura di programma, Flavio Cobolli al match tie-break.

Nel primo set non c’è praticamente partita e strappando la battuta nel terzo e nel quarto game Zverev archivia il parziale. Il tedesco si porta avanti anche nel secondo procurandosi la chance di servire per il match sul 5-4, ma, complice un passaggio a vuoto, subisce il rientro di de Minaur che vince il tie-break e rimanda il verdetto al terzo. Al match tie-break ad avere la meglio è l’australiano, che si impone per 11 punti a 9.

Una vittoria che testimonia il feeling perfetto di de Minaur con la Laver Cup: dalla sua inaugurazione nel 2017, solamente Roger Federer (6-0) ha giocato più partite di singolare nella competizione rispetto all’australiano senza mai perdere (4-0).