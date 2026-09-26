Laver Cup, Alcaraz supera Fritz e regala due punti all’Europa

Carlos Alcaraz supera Taylor Fritz alla Laver Cup 6-3 4-6 13-11 e regala a Team Europe altri due punti nella sfida contro Team World. Lo spagnolo si prende così uno dei match più attesi della seconda giornata alla O2 Arena, confermando il suo peso nella competizione.
Alcaraz ritrova Fritz dopo la sfida dello scorso anno a San Francisco, quando fu lo statunitense ad avere la meglio in singolare. Una sconfitta che aveva contribuito alla rimonta di Team World, poi capace di conquistare la Laver Cup con il punteggio di 15-9.
Questa volta la storia cambia. Alcaraz riesce a imporsi sul veloce indoor londinese e porta altri due punti alla squadra di Yannick Noah. Lo spagnolo aveva già contribuito al vantaggio europeo nella prima giornata, vincendo il doppio insieme a Jakub Mensik contro Fritz e Alexander Bublik.
Per Alcaraz si tratta anche di una nuova vittoria nel confronto diretto con Fritz: prima di questo incontro il bilancio era di 3-1 per lo spagnolo, con l’unica sconfitta arrivata proprio nella Laver Cup 2025.
Team Europe guadagna così un altro tassello importante nella sfida di Londra, mentre per Team World si complica ulteriormente la strada nella seconda giornata.