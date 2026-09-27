Il Rafa Nadal Academy Slam prende forma: si aggiungono Gasquet e Thiem

Sabato 3 ottobre sarà un giorno di grande nostalgia tennistica: in occasione dei 10 anni di florida attività della Rafa Nadal Academy di Manacor si terrà un torneo di esibizione che vedrà il Team Nadal contrapposto al Team Murray, capitanato dal campione scozzese. La rosa completa delle due squadre che si sfideranno nel Rafa Nadal Academy Slam sta prendendo forma: è stata infatti annunciata la partecipazione di Richard Gasquet, lato Rafa, e Dominic Thiem, lato Andy.

Rovescio a una mano

Due dei migliori rovesci a una mano della loro generazione si sono ritirati dal circuito da poco, e a breve distanza l’uno dall’altro. L’austriaco ha appeso la racchetta al chiodo a fine 2024, dopo circa tre stagioni complicate segnate da un tentativo di ritorno al livello che gli si addiceva. Tentativo fallito, perché quel maledetto polso destro non è più tornato lo stesso dopo l’operazione post successo allo US Open 2020, il fiore all’occhiello della sua carriera. Thiem è stato uno dei più feroci avversari di Nadal, trovando il modo di battere il più grande giocatore di sempre sulla terra battuta ben quattro volte (di cui tre in Spagna) proprio sul rosso.

Dall’altra parte, Gasquet, ritiratosi dopo la sconfitta contro Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros 2025. Il baby prodigio francese ha una storia decennale che lo lega a Nadal. Nel 1999, a 12 anni, il francese si impose nella finale dello storico torneo under 14 Le Petit As proprio contro il maiorchino. Una volta cresciuti, il match-up ha preso una china piuttosto netta: i precedenti nel circuito maggiore contano infatti 18 vittorie a zero per Nadal.

Gli altri componenti del Team Rafa e del Team Murray saranno annunciati nei prossimi giorni.