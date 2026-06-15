Djokovic numero 8 in classifica ATP: non accadeva dal 2022

15 giugno 2026: Novak Djokovic si ritrova numero 8 del mondo nel ranking ATP. Un posizionamento che il serbo non toccava dal 14 novembre 2022 — oltre tre anni e mezzo fa — e che fotografa una stagione fin qui complicata per uno dei più grandi della storia del tennis.

Il 2026 di Djokovic ha avuto luci e ombre. La finale all’Australian Open, persa contro Carlos Alcaraz, aveva fatto ben sperare, ma i mesi successivi hanno raccontato un’altra storia: i problemi fisici non gli hanno permesso di proseguire la stagione con continuità e l’eliminazione al terzo turno al Roland Garros, preceduta da un lungo periodo di inattività e da un’uscita prematura agli Internazionali di Roma sono il risultato.

Un ranking che scivola verso il basso settimana dopo settimana, con i punti dei risultati passati che continuano a scadere senza essere difesi.

Il problema, ora, è che a Wimbledon Djokovic dovrà difendere la semifinale dello scorso anno. Arrivare al penultimo atto sull’erba di Londra è il minimo per non perdere ulteriore terreno in classifica e farlo senza tanto ritmo nelle gambe non è un’impresa banale nemmeno per chi sull’erba dei Championships ha vinto sette volte.

A trentotto anni, Djokovic resta un avversario temibile in qualsiasi circostanza, e la partita lottata con Fonseca a Parigi fa ben sperare, ma il numero 8 accanto al suo nome dice che il tempo stringe.