Masters 1000 Miami 2026, Fonseca: “Alcaraz? Voglio sempre affrontare i migliori”

“Sono emozionato, senza dubbio. Non so gli altri giocatori, ma io sono sempre desideroso di affrontare i migliori . La settimana scorsa Jannik, ora Carlos. Sono esperienze fantastiche e on vedo l’ora di scendere in campo: sarà una grande partita e spero di poter vincere”. Così, nell’intervista in campo, Joao Fonseca dopo il successo nel primo turno del Masters 1000 di Miami 2026 contro Fabian Marozsan. Buona prova del 19enne sudamericano, che l’ha spuntata in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-2. Al secondo turno il numero 39 ATP sarà atteso dalla super sfida con Alcaraz: dopo il primo Fonsinner a Indian Wells, con vittoria in due combattuti tie-break dell’altoatesino, sarà la volta del primo Fonsalcaraz. Le condizioni rapide di Miami non sono le preferite del numero uno del mondo, campione in Florida nel 2022, che resta favorito per esperienza e classifica ma la sfida, soprattutto dal lato del dritto, sarà infuocata.