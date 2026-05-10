Internazionali d’Italia 2026, Darderi: “Il pubblico mi ha aiutato a ribaltarla. Zverev? È il migliore dopo Sinner e Alcaraz”

“Ho lottato fino alla fine, ho avuto diverse palle break, non so quante… non era una partita da 6-3 6-2. Sono stato lì nei momenti importanti e quando ho ottenuto il break per il 3-3 mi sono caricato di più e ho preso fiducia. Quando ho ottenuto un nuovo break sul 4-3 ho sentito che potevo vincere la partita. I primi game ero molto teso, mentre Tommy ha iniziato benissimo con tutti i colpi, servizio, diritto, rovescio… era difficilissimo da battere. Il pubblico mi ha aiutato tanto nel secondo set“. Così Luciano Darderi dopo il successo su Tommy Paul maturato in quasi due ore e mezza di gioco che gli ha permesso di conquistare l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026.

Al prossimo turno sarà sfida con Alexander Zverev: “È il migliore dopo Sinner e Alcaraz, il terzo in classifica. Mi aspetto una partita lottata, darò il mio massimo. Due anni fa una partita come questa l’avrei mai vinta, sono molto migliorato fisicamente e sono più maturo in campo“.