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Internazionali d’Italia 2026, Darderi: “Il pubblico mi ha aiutato a ribaltarla. Zverev? È il migliore dopo Sinner e Alcaraz”

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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Darderi
250720 Luciano Darderi of Italy competes in the singel final tennis match during day 8 on July 20, 2025 in Båstad. Photo: Mathilda Schuler / BILDBYRÅN / kod MA / MA0849 tennis atp 250 nordea open bbeng (Photo by MATHILDA SCHULER/Bildbyran/Sipa USA)

Ho lottato fino alla fine, ho avuto diverse palle break, non so quante… non era una partita da 6-3 6-2. Sono stato lì nei momenti importanti e quando ho ottenuto il break per il 3-3 mi sono caricato di più e ho preso fiducia. Quando ho ottenuto un nuovo break sul 4-3 ho sentito che potevo vincere la partita. I primi game ero molto teso, mentre Tommy ha iniziato benissimo con tutti i colpi, servizio, diritto, rovescio… era difficilissimo da battere. Il pubblico mi ha aiutato tanto nel secondo set“. Così Luciano Darderi dopo il successo su Tommy Paul maturato in quasi due ore e mezza di gioco che gli ha permesso di conquistare l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026.

Al prossimo turno sarà sfida con Alexander Zverev: “È il migliore dopo Sinner e Alcaraz, il terzo in classifica. Mi aspetto una partita lottata, darò il mio massimo. Due anni fa una partita come questa l’avrei mai vinta, sono molto migliorato fisicamente e sono più maturo in campo“.

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