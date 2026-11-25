Sarà Hong Seongchan il primo avversario di Lorenzo Musetti nella sfida tra Italia e Corea del Sud, valida per i quarti di finale della Coppa Davis 2026. Il ventinovenne sudcoreano affronterà il classe 2002 azzurro nel match inaugurale di singolare, con l’obiettivo di provare a sorprendere i campioni in carica.

Nato il 30 giugno 1997, Hong occupa attualmente la posizione numero 788 del ranking ATP, con 36 punti. Il suo miglior piazzamento in carriera è stato il numero 139, raggiunto il 16 settembre 2024. Giocatore destro, con rovescio a due mani, ha costruito gran parte del proprio percorso tra il circuito Challenger e quello ITF.

Nel 2024 il sudcoreano ha raggiunto tre finali Challenger, a Nonthaburi, Bengaluru e Busan, senza però riuscire a conquistare il titolo. I risultati ottenuti nel corso della stagione gli hanno permesso di salire fino alla posizione numero 139 del ranking mondiale, raggiunta nel mese di settembre. Il suo primo e finora unico titolo Challenger era arrivato invece nel 2022, a Matsuyama, in Giappone.

Nel gennaio 2025 Hong si è arruolato nell’esercito sudcoreano per assolvere agli obblighi di leva previsti nel proprio Paese. Il servizio militare, durato 18 mesi, lo ha tenuto lontano dal circuito internazionale fino all’estate del 2026. Durante questo periodo ha continuato ad allenarsi e a disputare alcune competizioni nazionali, senza prendere parte ai tornei internazionali.

Il ritorno è avvenuto nell’agosto 2026, con la partecipazione alle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati, dove è stato sconfitto al primo turno da Coleman Wong. Successivamente ha preso parte al Challenger di Cancun e alle qualificazioni dello US Open, riuscendo a ottenere a New York una vittoria contro Nikoloz Basilashvili, ex numero 16 del mondo. Il suo percorso si è fermato al turno successivo contro Tristan Schoolkate. Ha poi disputato le qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai, dove è stato eliminato da Rei Sakamoto.

Il suo ultimo impegno è stato il Challenger di Seoul, dove ha raggiunto i quarti di finale. Davanti al pubblico di casa ha superato il cinese Wu Yibing e il russo Alibek Kachmazov, prima di arrendersi al francese Terence Atmane con il punteggio di 6-2 6-3.

Hong ha esordito in Coppa Davis nel 2015 e vanta un bilancio complessivo di quattro vittorie e 17 sconfitte: quattro successi e 15 ko in singolare, oltre a due sconfitte in doppio. La sua ultima apparizione nella competizione risale al 2024, quando riuscì a battere il polacco Maks Kasnikowski in un incontro del World Group I. Contro Musetti avrà l’occasione di tornare a rappresentare il proprio Paese nella fase finale della competizione.