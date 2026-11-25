Alexander Zverev trova un sostenitore in John Isner. L’ex tennista statunitense, arrivato fino all’ottavo posto del ranking mondiale, ha preso le difese del tedesco, finito spesso al centro delle critiche per i suoi risultati contro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il bilancio stagionale contro i due rivali, infatti, non è positivo e ha alimentato diversi dubbi sul suo rendimento nei confronti dei migliori.

Intervenuto nel podcast Nothing Major, Isner ha contestato soprattutto il modo in cui vengono giudicati i risultati del tedesco: “Zverev ha un bilancio di 0-14 nelle ultime 14 partite contro Sinner, Alcaraz e Djokovic. Ed è questa la narrazione che viene portata avanti. È questo il modo in cui un numero uno dovrebbe essere trattato sui giornali? A chi sostiene queste cose dico di andare via!”.

L’americano ha poi ricordato quanto sia difficile avere un bilancio positivo contro avversari di questo livello: “Nessuno ha un buon record contro questi giocatori, è come se nessuno avesse avuto statistiche favorevoli contro i Big Three“. Isner ha anche sottolineato la finale raggiunta da Zverev a Wimbledon, a suo giudizio troppo poco considerata nel racconto della sua stagione.

Infine, ha concluso: “Non sopporto questa narrazione. Penso sia ridicolo che Zverev debba fare i conti con tutto questo“. Per Isner, il tedesco ha già dimostrato il proprio valore: “È numero uno, ha due Slam ed è incredibilmente resistente”.