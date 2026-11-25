Arthur Rinderknech interviene pubblicamente dopo le indiscrezioni sul presunto rifiuto di sottoporsi a un controllo antidoping. Il francese ha scelto i propri canali social per prendere posizione sulla vicenda, respingendo le accuse e annunciando di aver richiesto un’udienza davanti a un tribunale indipendente.

Il caso era emerso attraverso un’indiscrezione de L’Équipe, relativa a un episodio che sarebbe avvenuto lo scorso giugno in Bretagna. Il 31enne rischierebbe una sospensione di quattro anni qualora venisse riconosciuta la violazione delle norme antidoping.

Nella sua dichiarazione, Rinderknech ha innanzitutto contestato la diffusione della notizia: “Sono a conoscenza delle notizie riguardanti il mio presunto caso di rifiuto di un controllo con l’International Tennis Integrity Agency (ITIA), che, secondo quanto comunicatomi dalla stessa ITIA, avrebbe dovuto rimanere strettamente confidenziale”.

Il tennista ha quindi chiarito la propria posizione sul procedimento: “Ho già comunicato all’ITIA che nego l’accusa e ho già richiesto che la questione venga esaminata e giudicata da un tribunale indipendente, come è mio diritto. Presenterò tutti i dettagli della situazione al tribunale indipendente e, al momento, non risponderò pubblicamente alle accuse“.

Il francese si è detto fiducioso sulla possibilità di dimostrare la propria estraneità ai fatti: “Sono convinto che, quando la questione sarà sottoposta al tribunale indipendente, sarò scagionato dall’accusa di aver rifiutato il controllo“.

Infine, Rinderknech ha ribadito la propria estraneità a qualsiasi utilizzo di sostanze proibite, difendendo il percorso costruito nel circuito professionistico: “Non ho mai assunto alcuna sostanza vietata e sono orgoglioso dei risultati ottenuti nel tennis professionistico, raggiunti tutti attraverso il duro lavoro e mantenendo sempre la massima integrità”.